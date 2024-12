Dàn trai đẹp của “Anh trai say hi” viếng lăng, thăm ao cá Bác Hồ

Dàn Anh trai say hi "về nguồn"

Tiếp nối hành trình "Về nguồn" tại Thủ đô Hà Nội, ngày 5/12, đoàn các ca sĩ Anh trai say hi với sự đồng hành của báo Nhân Dân đã đến dâng hoa tưởng niệm tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, tỏ lòng tri ân những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Dàn "Anh trai say hi" vào viếng các anh hùng liệt sĩ ở Đài Tưởng niệm. Ảnh: BTC

Trong không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, đoàn đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

"Trở lại lăng Bác lần thứ hai, với cương vị là một ca sĩ trẻ đồng hành Anh trai say hi, tôi cảm thấy rất tự hào, thật sự rất ý nghĩa. Không chỉ riêng tôi mà tất cả các "Anh trai" đều chung niềm cảm xúc như vậy. Bởi tôi nhìn thấy khi bước vào trong lăng Bác, ánh mắt anh em hiện lên nhiều sự xúc động trào dâng" – "Anh trai" Hải Đăng Doo chia sẻ.

Dàn "anh trai" vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC

"Anh trai" RHYDER bồi hồi cho biết: "Khi còn nhỏ, được đến thăm lăng Bác, tôi chỉ thấy cảnh vật xung quanh thật đẹp. Lớn lên, tôi hiểu thêm về cuộc đời Bác, về những gì Bác đã trải qua. Giờ đây, tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về nỗ lực và sự hy sinh của Bác vì nước vì dân. Chuyến đi này thực sự có ý nghĩa, giúp chúng tôi nhìn nhận và trân trọng những giá trị cốt lõi, lối sống và những di sản mà Bác đã để lại cho dân tộc".

Trong hành trình, các "Anh trai" tiếp tục thăm quan các công trình ý nghĩa trong khuôn viên Lăng Bác, gồm nơi Bác làm việc, ao cá Bác Hồ…

Các "anh trai" thăm nhà sàn, ao cá Bác Hồ và chụp ảnh kỷ niệm ở Phủ Chủ tịch. Ảnh: BTC

Trước đó, vào ngày 4/12, ngay sau khi "Anh trai" đến Hà Nội và hạnh phúc trong sự chào đón nồng nhiệt của fan Thủ đô, các "Anh trai" cùng nhau tham gia hành trình "Về nguồn" với khởi đầu là chuyến thăm các địa danh của Hà Nội như: Nhà hát Lớn, Hoàng Thành Thăng Long...

Ngày 6/12 sắp tới, hành trình "Về nguồn" của các "Anh trai" sẽ tiếp tục với chuyến thăm Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tòa soạn báo Nhân Dân - Ngọn cờ đầu của báo chí Cách mạng Việt Nam.

Những trải nghiệm thiêng liêng trong hành trình "Về nguồn" không chỉ giúp các các nghệ sĩ trẻ hòa mình vào dòng chảy lịch sử dân tộc khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn thắp sáng lên ngọn lửa sáng tạo và cảm hứng mạnh mẽ trong trái tim mỗi nghệ sĩ. Từ tinh thần ấy, họ sẽ mang những giá trị tốt đẹp và khí chất mạnh mẽ của dân tộc vào từng giai điệu, từng màn trình diễn trên sân khấu.

Sự xuất hiện của các "anh trai" gây chú ý với người dân. Ảnh: BTC

Hành trình cũng là sự chuẩn bị tinh thần đặc biệt để các "Anh trai" có thể cống hiến hết mình trong hai đêm concert Anh trai say hi Hà Nội - Concert 3, 4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 7/12 và ngày 9/12 sắp tới.