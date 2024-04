Đan Trường gặp tai nạn hi hữu tại ga tàu điện ngầm do thói quen sử dụng điện thoại Đan Trường gặp tai nạn hi hữu tại ga tàu điện ngầm do thói quen sử dụng điện thoại

Đan Trường bị té ngã tại cầu thang tàu điện ngầm do sử dụng điện thoại để trả lời bình luận trên mạng xã hội.