Đan Trường hoảng loạn khi gặp tai nạn vì một chú nai

Tối qua (13/11), ca sĩ Đan Trường đăng tải bài viết chia sẻ về tai nạn hi hữu anh vừa gặp phải trên đất Mỹ. Theo nam ca sĩ, đây là lần đầu tiên anh rơi vào tình huống này sau 10 năm có bằng lái xe ô tô.

Đan Trường cho biết: "Mấy hôm trước tôi đi chơi xa, tới một vùng đồng quê. Do đi trên đường cao tốc vắng vẻ, tôi chạy tốc độc 112km/h. Đang nghe nhạc thư giãn, bất ngờ có một con nai to phóng ra trước đầu xe. Do không kịp trở tay nên xe của tôi đụng cái rầm rất mạnh". Ngay lập tức, túi không khí bảo vệ bung ra chắn ngực khiến tôi bị đau, các túi khí khác trong xe cũng mở, xe không thể tiếp tục chạy và phải dừng lại ngay giữa đường. Bên trong xe bốc khói".

Ca sĩ Đan Trường. (Ảnh: FBNV)

Trước tình huống trên, nam ca sĩ vội vàng tìm cách chạy ra ngoài vì sợ xe cháy nổ hoặc xe container tông vào, tuy vậy dây an toàn trên xe không mở được. Các xe cũng lần lượt chạy qua và bấm kèn tránh né, vì xe nào cũng chạy tốc độ cao. Sau khi tìm đủ mọi cách, Đan Trường cũng ra được phía ngoài, anh đứng lấy điện thoại mở đèn flash báo hiệu là xe mình đang bị tai nạn.

Phần đầu xe của Đan Trường hư hỏng nặng. (Ảnh: FBNV)

"15 phút sau, có 3 chiếc xe cảnh sát tới. Một người đi đường đã nhìn thấy tôi và báo cảnh sát giúp. Nhìn thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng, cảnh sát hỏi thăm sức khỏe Đan Trường, sau đó họ đưa xe về bãi để bảo hiểm kiểm tra vừa sửa chữa. Cả đêm cũng không ngủ được, may mắn là tôi chỉ hơi bị nhói ở ngực chút thôi chứ mọi thứ ổn hết" - Đan Trường chia sẻ.



Sau khi ly hôn vợ doanh nhân, hiện tại Đan Trường sinh sống tại tiểu bang Texas, Mỹ. Đây cũng là thành phố mà nhiều thành viên trong gia đình anh định cư. Bên cạnh thời gian dành cho con cũng như đi du lịch, tận hưởng cuộc sống tại Mỹ, Đan Trường vẫn thường xuyên về Việt Nam biểu diễn.