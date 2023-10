Phía Dương Edward nói gì khi quản lý Đan Trường tuyên bố "kiện đến cùng"?

Tối qua (30/10), trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Tuấn - quản lý của ca sĩ Đan Trường cho biết sẽ theo đuổi tới cùng vụ kiện bản quyền đối với ca sĩ Dương Edward, rút đơn kiện đối với hai ca sĩ Bằng Cường và Thái Trinh.

"Đại diện của Thái Trinh và Bằng Cường đều đã nhanh chóng gọi điện thoại xin lỗi tôi với thái độ hợp tác, cầu thị. Do vậy, tôi chỉ yêu cầu họ thanh toán chi phí luật sư, không hề yêu cầu trả phí tác quyền cho công ty. Riêng với Dương Edward, tôi từng có thiện chí khi để ca sĩ này sử dụng các ca khúc của Đan Trường trong 3 năm, chỉ lấy vỏn vẹn 2 triệu đồng tiền bản quyền cho mỗi ca khúc hàng năm. Tuy vậy, tới thời điểm hiện tại, phía Dương Edward vẫn chưa hề nói lời xin lỗi vì vi phạm đối với ca khúc Mộng uyên ương hồ điệp" - ông Hoàng Tuấn chia sẻ.

Ca sĩ Dương Edward. (Ảnh: FBNV)

Về việc đại diện ca sĩ Dương Edward đưa ra lý do không thấy thông tin chủ sở hữu tác phẩm phái sinh Mộng uyên ương hồ điệp (nhạc ngoại, lời Việt: Minh Thuận) khi thực hiện series Khúc họa tình năm 2021, ông Hoàng Tuấn cho rằng: "Tôi không quan tâm nếu họ hát ca khúc này với phần lời Việt khác, họ có thể tự viết hoặc dùng ở đâu đó. Còn hiện tại, ca khúc Dương Edward đang sử dụng có phần lời do chúng tôi sở hữu, bởi vậy Dương Edward không thể nói rằng họ tự do sử dụng ca khúc này".

Cũng theo ông Hoàng Tuấn, phía Dương Edward có dấu hiệu gian dối: "Họ đăng video đã bị khiếu nại bản quyền bằng cách đổi tên khác đi, nhằm lách luật của YouTube. Hiện tại, tôi đã kiện lên YouTube để khẳng định quyền tác giả phần lời Việt của ca khúc".

Ca khúc "Mộng uyên ương hồ điệp" do Đan Trường trình bày. (Clip: Rang Dong show).

PV Dân Việt cũng đã liên hệ với đại diện của Dương Edward. Người này cho biết hiện phía nam ca sĩ đang làm việc với luật sư, sau đó sẽ đưa ra thông báo chính thức với báo chí trong 1, 2 ngày tới. Trước đó, ê-kíp Dương Edward cho biết đã trao đổi với công ty giữ bản quyền tác phẩm gốc tại Trung Quốc và nhận thông tin không có đơn vị nào sở hữu độc quyền bài này ở Việt Nam.

Dương Edward tên thật là Nguyễn Tùng Dương, sinh năm 1992. Anh từng theo học âm nhạc, biểu diễn ở trường HammerSmith College, London, Anh. Nam ca sĩ nổi danh khi cover nhiều ca khúc quốc tế và trong nước như I'm Yours, Price Tag, Mưa trên cuộc tình, Tình đơn phương.... Năm 2021, anh gây chú ý với dự án Khúc họa tình gồm 15 bản nhạc cover.