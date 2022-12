Đang đi chơi đêm, gã trai thấy đôi nam nữ liền lao tới cướp tài sản

Ngày 2/12, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Công an quận Cầu Giấy đã tạm giữ hình sự đối tượng T.H.A (SN 2005, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

T.H.A được xác định là đối tượng đã cướp giật tài sản của một cặp đôi đi xe máy trên địa bàn.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 28/11, T.H.A điều khiển xe máy Honda Wave từ nhà đi chơi. Khi qua đường Nguyễn Văn Huyên, T.H.A phát hiện một đôi nam nữ điều khiển xe máy đi cùng chiều nên đã áp sát giật chiếc túi sách của người phụ nữ ngồi phía sau.

T.H.A và tang vật vụ việc. Ảnh: CACC

Thấy bị giật chiếc túi xách, người phụ nữ kéo lại làm 2 xe đổ ra. Bị tri hô "cướp, cướp", T.H.A dựng xe nổ máy nhưng vì rơi mất chìa khóa xe nên đành dắt xe máy bỏ đi.

Lúc này đôi nam nữ trên gặp được Tổ công tác của Công an phường Nghĩa Đô đang làm nhiệm vụ tuần tra nên đã báo cho lực lượng Công an bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ở một diễn biến khác, Công an an quận Hà Đông vừa qua đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Tạ Phương Anh (SN 1971) và Tạ Văn Quyết (SN 1959), cùng trú tại ngõ 143 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Cặp đôi Phương Anh và Tạ Văn Quyết vừa bị tạm giữ vì trộm cắp đồ thờ ở các đền, chùa. Ảnh: CACC

Theo điều tra, Phương Anh và Quyết sống với nhau như vợi chồng và thuê trọ tại ngõ 143 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Do cả 2 đều nghiện ma túy và không có công ăn việc làm nên rủ nhau đến các đình, đền, chùa trên địa bàn Thành phố để trộm cắp tài sản như đỉnh đồng, bát hương, chân nến…

Ngày 5/11/2022, các đối tượng đến Khu di tích lịch sử Đình – Chùa Bia Bà thuộc phường La Khê, quận hà Đông lấy trộm 01 đỉnh đồng và 01 đôi chân nến.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của ban quản lý Khu di tích lịch sử Đình – Chùa Bia Bà, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 15/11/2022, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ được Phương Anh và Quyết. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản khác tại đình, đền, chùa ở quận Hà Đông và quận Hoàng Mai. Ngày 5/10/2022, Phương Anh đến Đền Kim Giang, quận Hoàng mai lấy trộm 01 đỉnh đồng.

Đến ngày 9/10/2022, Phương Anh và Quyết đến Đình – Chùa Bia Bà, quận Hà Đông lấy trộm 1 đỉnh đồng. Ngày 10/10/2022, Phương Anh lấy trộm 1 bát hương tại Chùa Bằng, quận Hoàng Mai.