"Đăng ký 1 lần, tự động nộp thuế" qua SHB dành cho doanh nghiệp nộp thuế hải quan

Dịch vụ này là bước đột phá, góp phần tạo điều kiện tối đa, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp xuất nhập khẩu (XNK) rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục thông quan và thúc đẩy hiệu quả kinh doanh.



Năm 2020, một năm "thử thách lòng người" với ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, song thành tích xuất siêu của Việt Nam không những được giữ vững mà còn liên tiếp lập nên kỳ tích mới. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, đặc biệt xuất siêu đạt mức kỷ lục 19,1 tỷ USD. Tiếp đó, trong quý I/2021 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vẫn ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020, ước tính đạt 152,65 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa quý I/2021 ước tính xuất siêu 2,03 tỷ USD. Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19, xuất khẩu đã trở thành điểm sáng và là tiền đề quan trọng để nền kinh tế vững bước trong năm 2021.

Với mong muốn đồng hành và góp phần tạo điều kiện tối đa cho sự phát triển của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, SHB đã chính thức triển khai dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử 24/7 theo chương trình Doanh nghiệp nhờ thu. Qua dịch vụ này của SHB, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa XNK xuống bằng mức trung bình của nhóm nước ASEAN-4 theo chỉ đạo của Chính phủ. Dịch vụ nộp thuế Hải quan điện tử theo chương trình Doanh nghiệp nhờ thu là bước đột phá trong công tác thu nộp NSNN cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp XNK.

Giờ đây, khách hàng doanh nghiệp SHB chỉ cần đăng ký tham gia chương trình nhờ thu trên website Cổng thanh toán điện tử Hải quan (www.epayment.customs.gov.vn) và ủy quyền trích nợ với ngân hàng giữ tài khoản một lần duy nhất, quá trình nộp thuế điện tử Hải quan của doanh nghiệp trong các lần tiếp theo sẽ được thực hiện tự động, giảm thiểu sai sót thông tin và rủi ro có thể xảy ra khi lập giấy nộp tiền. Cụ thể, cơ quan hải quan sẽ chuyển thông báo số thuế doanh nghiệp cần nộp tới ngân hàng để ngân hàng trích tiền nộp thuế từ tài khoản của doanh nghiệp. Doanh nghiệp không cần thao tác nào trên hệ thống của hải quan cũng như của ngân hàng, như vậy doanh nghiệp sẽ tiết kiệm tối đa thời gian, công sức và không bị phụ thuộc và giờ làm việc của các cơ quan nhà nước, thủ tục thông quan được thực hiện nhanh chóng, góp phần tăng trưởng hiệu quả kinh doanh.

So với nộp thuế Hải quan theo phương thức truyền thống, phương thức điện tử theo chương trình nhờ thu mang đến cho các tổ chức, doanh nghiệp rất nhiều lợi ích vượt trội. Doanh nghiệp không cần nộp trước tiền ngay sau khi khai báo mà có thể nộp tiền sau khi biết chính xác khoản thuế phí của mình để chủ động lên kế hoạch tài chính.

Thời gian gần đây, Ngân hàng SHB đã triển khai hàng loạt chương trình, dịch vụ nhằm góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử. Mới đây, SHB đã ký cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng Dịch vụ Công Quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp, trở thành một trong các ngân hàng TMCP tư nhân đầu tiên triển khai kết nối Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Trước đó, tháng 6/2020, SHB đã vinh dự được lựa chọn là một trong những ngân hàng TMCP đầu tiên hợp tác với Kho bạc nhà nước trong lĩnh vực thu Ngân sách Nhà nước và thanh toán song phương điện tử, góp phần số hóa nền kinh tế, mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng SHB đã thể hiện quyết tâm trong việc đồng hành cùng Chính Phủ và NHNN từng bước xây dựng Chính phủ điện tử, mang lại lợi ích tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Cùng với nhiều dự án chuyển đổi số và lộ trình hiện đại hóa ngân hàng trong tương lai, SHB đang ngày càng khẳng định tầm vóc, uy tín của một ngân hàng TMCP top đầu.