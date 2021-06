Đang ngồi trong phòng trọ bị người tình của vợ cũ xông vào chém tới tấp

Ngày 5/6, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Công an huyện Long Thành đang tiến hành điều tra làm rõ vụ hành hung người dẫn đến thương tích nặng xảy ra trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 19h20’ ngày 3/6, anh T.H.N. (trú tại ấp An Viễng, xã Bình An, huyện Long Thành) đang ở trong phòng trọ tại ấp 2 (xã Long An, huyện Long Thành) thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng bất ngờ xông vào dùng dao chém gây thương tích.

Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường, anh T.H.N. bị thương tích nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Long An đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường tiến hành các biện pháp cấp bách nhằm truy bắt các đối tượng.

Ngay trong đêm, lực lượng Công an xã đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự tiến hành làm việc với các nhân chứng, kiểm tra dấu vết, thu thập chứng cứ; đồng thời, tiến hành rà soát, sàng lọc các đối tương trong diện quản lý.

Qua đó, cơ quan chức năng xác định được nhóm đối tượng trong diện nghi vấn gồm: Huỳnh Quang Thế (SN 1984); Phạm Thành Sang (SN 1994); Lê Thái Sơn (SN 1998); Phạm Hoàng Anh (SN 1992) cùng trú tại huyện Long Thành) và Nguyễn Cao Đông (SN 1998, trú tại xã Long An, huyện Long Thành).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được các đối tượng đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận mâu thuẫn xuất phát từ việc T.H.N. có quan hệ tình cảm với vợ cũ của Huỳnh Quang Thế, nên Thế đã rủ cả nhóm đi đánh T.H.N. để dằn mặt.

Sau khi chuẩn bị hung khí xong, Thế dẫn cả nhóm đi đến phòng trọ tại ấp 2 (xã Long An). Khi gặp anh T.H.N. Thế lệnh cho đồng bọn dùng dao chuẩn bị sẵn xông vào tấn công nạn nhân. Sau khi gây án, nhóm thanh niên bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an xã Long An đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng, vật chứng cho Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Long Thành để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.