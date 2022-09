Ngày 9/9, thông tin từ Công an quận Long Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bình Minh (SN 2002, Đồng Việt, Yên Dũng, Bắc Giang), Bùi Ánh Dương (SN 2004, Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang), Nguyễn Hoài Nam (SN 2000, Nham Biền, Yên Dũng, Bắc Giang) về tội "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 12/2021, anh H (Yên Dũng, Bắc Giang) có vay của Minh và Dương 18 triệu đồng nhưng chưa thanh toán được số tiền trên. Tối ngày 9/8/2022, anh H ngồi uống nước ở ngõ 247 đường Nguyễn Văn Linh thì Minh, Dương, Nam đến đòi tiền.

3 đối tượng đã bắt con nợ lên xe taxi, sau đó cướp tài sản của con nợ. Ảnh: CACC

Do không có tiền nên anh H hẹn đến cuối tuần thu xếp. Minh và Dương không đồng ý và bắt anh H lên xe taxi đi về Bắc Giang. Anh H phản kháng lại thì các đối tượng xông vào đấm anh H bắt phải lên xe.

Dương thấy trong túi quần của anh H có máy điện thoại iPhone 11 Pro nên đã lấy chiếc điện thoại này. Các đối tượng đưa anh H về quán bi a ở thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ép anh H phải viết giấy viết giấy mượn xe và giấy bán xe. Sau đó, Minh cầm chiếc điện thoại của anh H mang đi cầm đồ được 5 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận đơn trình báo của anh H, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên đã phối hợp cùng Công an phường Phúc Đồng triệu tập các đối tượng Minh, Dương, Nam đến làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.