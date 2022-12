Dịp cuối năm là khoảng thời gian rất bận rộn với người nghệ sĩ, anh đã sắp xếp công việc của mình thế nào để có thể theo dõi các trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2022 ?



- Đúng là cuối năm là thời điểm tôi thường bận rất nhiều việc. Đặc biệt, thời gian tổ chức World Cup 2022 lại trái với quy luật chung. Nhưng tôi cũng nghĩ 4 năm mới có một lần nên cũng sắp xếp để xem. Với những ngày được nghỉ ở nhà, tôi sẽ theo dõi hết các trận đấu, còn hôm nào phải đi diễn thì tôi vừa diễn vừa theo dõi kết quả của trận đấu. Đặc biệt là có những trận hay thì tôi vừa diễn vừa tranh thủ ngó qua trong những lúc được nghỉ. Vì thế mới có cảnh tôi vừa diễn vừa chạy đi chạy lại liên tục.

Theo dõi các trận thi đấu đã qua của World Cup, anh có ấn tượng gì về giải đấu năm nay?

- Với tôi, điều ấn tượng nhất của mùa bóng lần này là tôi đã được chứng kiến quá nhiều những bất ngờ. Đó là các chiến thắng kịch tính của các "đội bóng cửa dưới" trước những "ông lớn" của bóng đá thế giới. Một số đội bóng đến từ châu Á và châu Mỹ đã có cơ hội tiến vào vòng trong. Đây là điều không ai ngờ tới trước khi giải đấu này diễn ra.

Giải đấu năm nay đã chứng kiến những bất ngờ lớn khi các đội tuyển như Đức, Bỉ… đã phải rời cuộc chơi sớm. Theo anh, đâu là nguyên nhân dẫn đến những thất bại của các ông lớn này?

- Theo tôi, có rất nhiều nguyên nhân gây nên thất bại cho một đội bóng. Trước tiên là về mặt nhân sự, các cầu thủ Đức hay Bỉ đều là những ngôi sao đã có tuổi. Vì thế, họ không thể duy trì thể lực và sự mạnh mẽ như thời đỉnh cao phong độ. Tiếp nữa, những ngôi sao này đều đang thi đấu với cường độ cao ở những giải đấu lớn thuộc các câu lạc bộ. Khi về tập trung cùng đội tuyển quốc gia, những cầu thủ này chưa có thời gian làm quen và tập luyện nhiều cùng nhau. Hơn nữa, các huấn luyện viên cũng chưa thực sự thành công trong việc gắn kết lối chơi. Điều đó đã tạo nên thất bại cho các đội bóng lớn tại giải đấu năm nay.

Danh hài Chiến Thắng sang sân vận động Old Trafford ở Anh. Ảnh: NVCC

Tại giải đấu lần này, anh dành sự quan tâm và cổ vũ cho những đội bóng và cầu thủ nào?

- Từ trước tới nay, tôi vẫn thích các cầu thủ của đội tuyển Anh, ngoài ra tôi cũng theo dõi cả Argentina vì trước đây tôi rất thần tượng ngôi sao Diego Armando Maradona.

Với các cầu thủ thi đấu tại World Cup lần này, tôi đặc biệt ấn tượng với Kylian Mbappe của đội tuyển Pháp. Còn lại, những ngôi sao được kỳ vọng nhiều như Ronaldo thì vẫn chưa thể hiện được mình. Có lẽ, anh ta cần có thêm sự phối hợp giữa các đồng đội để duy trì thể lực và thi đấu tốt hơn. Còn với Messi, chúng ta có thể thấy cầu thủ này không di chuyển quá nhiều. Tuy nhiên, anh ta lại biết chớp cơ hội và xuất hiện đúng lúc để tạo nên những bàn thắng.

Anh bắt đầu theo dõi World Cup từ bao giờ và kỷ niệm nào đáng nhớ nhất của anh với giải đấu hấp dẫn này?

- Trước đây tôi là người không thích xem bóng đá. Khi còn trẻ tôi chỉ mê cải lương. Tuy nhiên, sau lần theo dõi những tình huống tổng hợp bóng đá trước kỳ World Cup năm 1990 tại Italia, tôi bắt đầu theo dõi bóng đá từ đó. Năm đó, tôi đã theo dõi toàn bộ các trận đấu của World Cup. Tôi vẫn nhớ diễn biến trận chung kết năm ấy giữa hai đội tuyển Argentina và Tây Đức. Cuối cùng, chức vô địch đã thuộc về Tây Đức với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Breheme ở những phút cuối trận. Cho đến bây giờ, những âm thanh quen thuộc của bài hát Un'estate italiana (To be number one) – Mùa hè Ý vẫn âm vang trong tôi mỗi khi World Cup về.

Danh hài Chiến Thắng đã trở thành cổ động viên nhiệt thành của bóng đá. Ảnh:

Theo dõi rất nhiều mùa bóng đã qua, anh nhận thấy không khí xem World Cup ngày nay có gì khác trước kia?

- Tôi thấy bóng đá hiện nay đã kém sôi động hơn nhiều. Những trận đấu được áp dụng quá nhiều công nghệ khiến cho bóng đá bớt phần kịch tính hơn. Bù lại, khán giả sẽ được theo dõi trận đấu với một góc nhìn đa chiều. Tuy nhiên, có cảm giác bóng đá hiện nay ít được chào đón và chờ đợi như trước.

Trước đây, khi điều kiện còn khó khăn và chưa có ti-vi, tôi cùng bạn bè phải đi lên thị trấn để xem nhờ những trận bóng đá. Khi đó, những chiếc tivi vẫn còn là màn hình đen trắng nên được gắn thêm những tấm phim X-quang để tạo ra màu. Tôi vẫn nhớ mình phải đến nhà nhưng họ lại không thích xem bóng đá. Chúng tôi đến từ sớm và í ới gọi nhau để nhờ chủ nhà mở tivi cho xem. Sau đó họ lại đi ngủ.

Xem hết trận cũng là đêm khuya nên tôi thường không dám về nhà vì sợ làm bố mẹ thức giấc. Nên tôi và đám bạn thường chờ đến sáng rồi lại cùng nhau về nhà. Đó là những ký ức mà chúng tôi không thể nào quên cho đến bây giờ.

Cảm ơn danh hài Chiến Thắng đã chia sẻ thông tin!