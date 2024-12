“Đạo chích” đóng vai phụ huynh, gây hàng loạt vụ trộm xe máy trước cổng trường

Sáng 11/12, thông tin từ Công an huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An), đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) bắt giữ Trần Lâm Ân (42 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An, Long An) về hành vi trộm xe máy tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa rồi tẩu thoát sang tỉnh Tiền Giang tiêu thụ tài sản.

Đối tượng Trần Lâm Ân (42 tuổi, ngụ phường 6, TP.Tân An, tỉnh Long An) trộm xe máy tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, đang trên đường tẩu thoát. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 6h30 ngày 10/12, anh L.N.H.T (35 tuổi, ngụ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa) đi xe máy đưa con đến trường mẫu giáo để học. Tới nơi, anh T đậu xe trước cổng rổi dắt con vào lớp học.

Lúc này, đối tượng Ẩn giả vờ là phụ huynh đứng ngay khu vực cổng trường, sau đó dùng "chìa khóa vạn năng" mở khóa phương tiện của anh T rồi tẩu thoát.

Qua trích xuất camera, Công an Thủ Thừa thông báo Công an huyện Chợ Gạo phối hợp cùng vây bắt.

Đến 8h45 cùng ngày, lực lượng Công an xã Đăng Hưng Phước (huyện Chợ Gạo) phát hiện nghi phạm điều khiển phương tiện nên truy đuổi. Đối tượng bỏ xe máy chạy trốn vào vườn thanh long của người dân, nhưng không thoát.

Đối tượng Ẩn khai nhận, đã từng thực hiện hàng loạt vụ trộm xe máy bằng thủ đoạn trên tại Long An, cá nhân đã có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Nghi phạm mới ra tù được 45 ngày thì tiếp tục đi gây án.