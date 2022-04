Đạo diễn hai lần thắng Oscar có thể ngồi tù vì đạo văn?

Bộ phim mới nhất của Asghar Farhadi có tên A Hero bị cho là đã ăn cắp nội dung một bộ phim tài liệu có tên All Winners All Losers, do Azadeh Masihzadeh, một cựu học viên điện ảnh của Farhadi thực hiện.

Một tòa án ở Tehran đã kết luận Farhadi vi phạm bản quyền của Masihzadeh và đạo văn các yếu tố chính của phim tài liệu mà không hề nhắc tới Masihzadeh. Phán quyết có giá trị ràng buộc và không thể bị kháng cáo. Giờ đây, thẩm phán thứ hai sẽ quyết định hình phạt của Farhadi. Trong trường hợp xấu nhất, đạo diễn có thể bị buộc phải giao "tất cả thu nhập kiếm được từ việc chiếu phim tại rạp hoặc trực tuyến" cho Masihzadeh và thậm chí có thể phải ngồi tù.

Đạo diễn hai lần đoạn giải Oscar Asghar Farhadi. (Ảnh: Hollywood Reporter).

A Hero được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes năm ngoái. Bộ phim đã giành được giải thưởng của Ban giám khảo. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ phim đã thu được khoảng 2,5 triệu USD khi chiếu rạp trên toàn thế giới. Amazon Prime có quyền sở hữu đối với bộ phim ở Hoa Kỳ.

Farhadi đã thừa nhận bộ phim của mình, trong phim một người đàn ông rời khỏi nhà tù của con nợ. Ngưởi đàn ông này đã tìm thấy một túi tiền vàng và quyết định cố gắng trả lại chúng cho chủ nhân hợp pháp, dựa trên câu chuyện có thật giống như All Winners All Losers. Tác phẩm của Masihzadeh đã phát triển với tư cách là một sinh viên tại một hội thảo tài liệu do Farhadi giảng dạy. Nhưng đạo diễn không công nhận ý tưởng của Masihzadeh, cho rằng ông đã nghiên cứu câu chuyện một cách độc lập.

Bộ phim A Hero của đạo diễn Farhadi. (Ảnh: Amazon Prime).

Farhadi kiện Masihzadeh vì tội phỉ báng và Masihzadeh phản bác tuyên bố Farhadi đã đạo văn tác phẩm gốc của cô. Tòa án Iran đã quyết định cả hai vụ kiện đều có lợi cho Masihzadeh, loại bỏ vụ kiện phỉ báng và kết luận Farhadi phạm tội đạo văn.

Luật sư của Farhadi, Kaveh Rad cho rằng, Farhadi vẫn chưa nhận phán quyết cuối cùng, anh đã viết trên Instagram: "Quyết định không phải là phán quyết cuối cùng của tòa án và được coi là một phần của quá trình xét xử vẫn đang tiếp tục, vụ án sẽ được xét xử lại trước tiên tại phiên tòa hình sự thứ hai và sau đó tại tòa phúc thẩm".

Asghar Farhadi là một trong những nhà làm phim quan trọng trong vài năm trở lại đây của điện ảnh Iran. Ông chính là người đã đoạt 2 giải Oscar (Phim nói tiếng nước ngoài), giải Quả cầu vàng, chiến thắng tại Cannes, Berlin cùng hàng loạt LHP lớn nhỏ khác.