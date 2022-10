Từ trái qua: Diễn viên Quỳnh Lương, Nguyệt Hằng và đạo diễn Vũ Minh Trí. Ảnh: FBVN

Vũ Minh Trí được biết đến là gương mặt đạo diễn luôn đi tìm tòi những nét mới lạ, nhất là màu sắc trẻ trung, sôi nổi. Với bộ phim Lối về miền hoa – từng gây sốt trên màn ảnh vào hồi tháng 5, đạo diễn Vũ Minh Trí chia sẻ với Dân Việt: "Phim truyền hình hiện giờ có sự đa dạng nhưng thường vẫn là phim về cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, nếu chọn người trẻ làm nhân vật trung tâm cũng như cuộc sống của họ sẽ dễ tạo ra sức hút với người xem, vì những câu chuyện xoay quanh các bạn trẻ luôn ngập tràn năng lượng, sự tươi mới".



Vũ Minh Trí cùng Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục chuẩn bị cho ra mắt một tác phẩm với đề tài về hôn nhân gia đình, với tên gọi Đừng làm mẹ cáu.

Hiện bộ phim đang trong quá trình hoàn thiện, thông tin chưa được ê-kíp tiết lộ cho công chúng nhưng một số diễn viên như: Quỳnh Kool, Bình An và nghệ sĩ Nguyệt Hằng dạo gần đây cũng đã đăng tải những hình ảnh hậu trường khiến khán giả không khỏi chú ý.

Bình An với tạo hình cá tính và nghệ sĩ Nguyệt Hằng. Ảnh: FBNV

Bình An sau những vai diễn "phi công trẻ" sắp sửa lột xác trở thành một chàng trai cá tính, với ngoại hình bụi bặm và thậm chí sơn cả móng tay trong phim Đừng làm mẹ cáu.

"Nếu như được lựa chọn thì chắc là tôi sẽ không làm "phi công" trẻ nữa. Làm phi công cũng áp lực lắm chứ không sung sướng gì. Tôi nghĩ, bản thân cần có sự đổi mới và thử thách ở nhiều dạng vai khác. Hình ảnh "phi công" trẻ trên màn ảnh được khán giả nhắc đến nhiều tôi cũng cảm thấy vui vì vai diễn được nhớ đến.

Tuy nhiên, tôi cũng không mong muốn khán giả chỉ nhớ đến Bình An với những vai như thế này. Tôi muốn có một dấu ấn lớn hơn, đặc biệt hơn nữa với khán giả" – Bình An từng chia sẻ với Dân Việt. Và đúng với mong muốn của Bình An, Đừng làm mẹ cáu hứa hẹn sẽ đem đến một Bình An khác biệt.

Bình An và Quỳnh Kool tiếp tục đồng hành trong Đừng làm mẹ cáu sau Gara hạnh phúc. Ảnh: FBNV

Sau Ga-ra hạnh phúc, Quỳnh Kool tiếp tục xuất hiện cùng Bình An trong Đừng làm mẹ cáu. Không còn là cô nàng tomboy Sơn Ca, Quỳnh Kool lần này mang đến tạo hình nhẹ nhàng, nữ tính hơn. Nhiều khán giả cũng nhận xét, ngôi sao sinh năm 1995 ngày càng quyến rũ với nhan sắc lên hương. Liệu trong Đừng làm mẹ cáu, Bình An và Quỳnh Kool có tiếp tục mối tình "dang dở" trong Ga-ra hạnh phúc.

Quỳnh Kool với tạo hình xinh đẹp, duyên dáng ở Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: FBNV

Diễn viên Nguyệt Hằng cũng chia sẻ những tấm hình hậu trường bộ phim Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, diễn viên Nguyệt Hằng cũng chia sẻ những tấm hình hậu trường bộ phim Đừng làm mẹ cáu. Nữ diễn viên khiến nhiều người suy đoán rằng, cô sẽ đóng vai trò quan trọng trong Đừng làm mẹ cáu, có thể là vai bà mẹ chồng khó tính chăng?

Không thể không kể tới sự xuất hiện của "nữ thần" Quỳnh Lương. Gần đây tạo được ấn tượng qua các phim Lối nhỏ vào đời hay Ga-ra hạnh phúc, Quỳnh Lương không khỏi gây tò mò với khán giả trong Đừng làm mẹ cáu, cô sẽ tiếp tục "cái duyên" diễn viên truyền hình ra sao?

Hình ảnh các diễn viên trên phim trường Đừng làm mẹ cáu. Ảnh: FBNV

Người đẹp này cũng từng tâm sự: "Tôi cảm thấy năm nay có khá nhiều kịch bản phim truyền hình gửi cho tôi. Tuy nhiên tôi còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất nên muốn từ từ, chậm mà chắc, để mang đến những vai diễn tốt nhất cho khán giả thân yêu".