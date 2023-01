Những ai thường xuyên theo dõi các bộ phim của Netflix sẽ không lạ gì series hoạt hình Love, Death & Robots được giới phê bình đánh giá cao. Hoạt hình không nhất thiết phải dành cho trẻ con và Love, Death & Robots là một minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Qua mỗi tập phim, chúng ta được chứng kiến những nỗi sợ của con người trong tương lai về thảm họa diệt vong, robot nắm kiềm quyền soát, hay dịch bệnh… Chuyên trang Rotten Tomatose từng chấm Love, Death & Robots với số điểm 85/100 và gọi loạt phim này là "tuyển tập hoạt hình đầy sáng tạo, đen tối và thỏa mãn trí tưởng tượng của mỗi con người".

Love, Death & Robots – series giả tưởng từng gây sốt toàn cầu trên Netflix. Ảnh: Netflix

Giữa tháng 12 năm ngoái, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh từng công bố thành lập một công ty đồ họa kỹ xảo cùng với một số đơn vị phía Hàn Quốc, trong đó có ê-kíp từng làm kỹ xảo cho những bộ phim đình đám như Sweet Home, All Of Us Are Dead. Anh cũng mạnh dạn công bố dự án phim hoạt hình lịch sử Đại chiến Bạch Đằng Giang mà theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tiết lộ, anh hy vọng có thể phát triển một vũ trụ phim hoạt hình lịch sử xoay quanh nó trong vòng 10 năm tới.

Tuy vậy, có một dự án khác khiến cho những người theo dõi không khỏi quan tâm đó là Vị Lai đô thị truyền kỳ. Theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, bộ phim sẽ lấy cảm hứng từ series Love, Death & Robots. Chia sẻ với Dân Việt, nhà làm phim Em và Trịnh có niềm tin rằng, chắc chắn Việt Nam cũng có thể làm được như Netflix.

Anh cho biết: "Chúng tôi mơ ước có thể làm được những gì như Netflix đã từng làm với Love, Death & Robots. Vị Lai đô thị truyền kỳ sẽ kể câu chuyện về tương lai, nhưng sẽ lấy từ những sự tích hay câu chuyện thần thoại của Việt Nam. Chúng tôi muốn truyền tải những điều đang xảy ra ở xã hội hiện tại".

Anh cũng chia sẻ, Vị Lai đô thị truyền kỳ sẽ chia ra làm 4 series: "Series đầu tiên sẽ có tên là Openportal sẽ là tuyển tập các câu chuyện liên quan tới mạng xã hội đã biến đổi con người ra sao. Series thứ 2 mang tên Lột xác, đây là một câu chuyện kỳ ảo kể về những con người bị biến thành những con thú và có khả năng giống như chúng.

Series thứ 3 sẽ là Đồng lang hóa thú, đây là một câu chuyện kể về một xã hội rất bình yên, nhưng bên trong có những nguy hiểm tiềm tàng hay môi trường sẽ ảnh hưởng tới con người ra sao. Series cuối cùng sẽ là Việt Nam hậu tận thế, chúng tôi muốn thử tưởng tượng chúng ta sẽ ra sao sau ngày tận thế. Ý tưởng này đến từ 2 năm con người đã phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 toàn cầu. Thú vị hơn, đó là Việt Nam hậu tận thế sẽ là đặt góc nhìn từ những đứa trẻ".

Thật ra thể loại này cũng đã từng có mặt ở Việt Nam cách đây rất lâu mà theo như Họa sĩ Nguyễn Ngọc Tuấn, giảng viên phụ trách ngành Hoạt hình thuộc khoa Thiết kế Mỹ thuật - Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội từng chia sẻ, đó còn gọi là đó là hoạt hình "đen" với những câu chuyện sâu xa khiến người lớn vô cùng ấn tượng đến bây giờ. Điển hình nhất chính là bộ phim kinh điển Bộ xương biết múa do Hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất năm 1993.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đặt tham vọng về những dự án hoạt hình tầm cỡ cho Việt Nam. Ảnh AIOI

Chia sẻ với Dân Việt, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết: "Hiện giờ các dự án như Bạch Đằng Giang hay Vị Lai đô thị truyền kỳ mới chỉ ở giai đoạn thai nghén hay ý tưởng nằm trên bàn giấy. Tôi không nghĩ thời điểm này công bố là quá sớm, bởi có đặt ra mục tiêu thì mới có thể làm".

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh sẽ đóng vai trò làm giáo đốc sáng tạo, còn việc kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư sẽ chủ yếu là công việc của những đối tác nước ngoài tham gia với anh. Nam đạo diễn khẳng định, để các nhà đầu tư quan tâm hơn tới các dự án của mình hay phim hoạt hình nói chung, không có cách nào khác ngoài việc làm ra phim hay và chất lượng.

"Phim ảnh xét cho cùng cũng là một sản phẩm văn hóa và để bộ phim hay dự án có thể sống được, các nhà làm phim không còn cách nào là phải tính tới việc làm sao để thu hồi vốn. Bài toán để làm phim hoạt hình mang lại lợi nhuận vẫn luôn khiến không ít các nhà làm phim hoạt hình bây giờ đau đầu. Tuy nhiên để thu hút nguồn đầu tư, bộ phim đó phải đảm bảo được việc thu hồi vốn trước tiên, mới có thể tìm được nhà đầu tư cho dự án của mình", Phan Gia Nhật Linh chia sẻ với Dân Việt.

Đạo diễn Trạng Tí cũng cho rằng, hiện nay đã có những tín hiệu đáng mừng về việc các nhà đầu tư trong và ngoài nước đang để ý tới thị trường phim hoạt hình. Và ngay cả quốc tế, khi Phan Gia Nhật Linh từng có một số trao đổi và gặp gỡ với một số đại diện hãng phim Hàn Quốc, họ mong chờ được đọc kịch bản của anh, nhất là về dự án phim hoạt hình lịch sử Bạch Đằng Giang mà anh đang theo đuổi.