Dù đã vào cuối vụ thu hoạch khoai mỡ, số lượng khoai còn lại không nhiều nhưng giá khoai lại khá thấp. Hiện giá khoai mỡ chỉ từ 6.000-8.000 đồng/kg, nông dân trồng khoai không có lợi nhuận, thậm chí bị thua lỗ.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Long An, diện tích gieo trồng khoai mỡ toàn tỉnh là 2.846ha, bằng 106,2% so với kế hoạch, bằng 104,8% so cùng kỳ năm 2022.

Khoai mỡ chủ yếu trồng tập trung ở huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Đến thời điểm này, nông dân đã thu hoạch trên 2.400ha, năng suất trung bình khoảng 14,5 tấn/ha, sản lượng 35.090 tấn.

Nông dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đào khoai mỡ. Năng suất khoai mỡ vụ này khá cao nhưng giá bán thấp khiến nông dân không có lời, thậm chí lỗ.

Hiện khoai mỡ được thương lái thu mua với giá dao động từ 6.000-8.000 đồng/kg, tùy theo chất lượng khoai và thời điểm thu hoạch, mức giá này giảm đáng kể so với đầu vụ và thấp hơn so cùng kỳ năm 2022, khoảng 10.000 đồng/kg.



Ông Phan Thành Nhân (xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) cho biết: “Vụ này năng suất đạt khá cao, với chỉ 4ha mà tôi thu hoạch được gần 65 tấn khoai. Tuy nhiên, giá khoai vụ này lại khá thấp, chỉ khoảng 6.000 đồng/kg nên tôi chỉ hòa vốn”.

Được biết, năm nay, nông dân huyện Thạnh Hóa trồng gần 2.800ha, tăng 150ha so với vụ khoai năm 2022. Khoai được trồng nhiều ở các xã: Thạnh An, Tân Tây, Thủy Đông, Thủy Tây và thị trấn Thạnh Hóa.

Ở những khu vực có đê bao, sau khi thu hoạch, nông dân tranh thủ cải tạo đất, xuống giống vụ khoai mới và đã có trên 60ha khoai mỡ được trồng mới dưới 1 tháng tuổi.

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thạnh Hóa -Nguyễn Kinh Kha thông tin, để phát huy tiềm năng và thế mạnh của cây khoai mỡ, ngành Nông nghiệp huyện Thạnh Hóa (tỉnh Long An) cùng các địa phương tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng những mô hình thâm canh khoai mỡ hiệu quả, để nông dân an tâm phát triển sản xuất.

Tuy nhiên, với mức giá như hiện nay, hầu như nông dân trồng khoai không có lãi, thậm chí lỗ vốn đầu tư sản xuất.