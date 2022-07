Theo đúng kế hoạch của Bộ GDĐT, sáng 7/7, thí sinh cả nước bắt đầu kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (120 phút). Đề thi và gợi ý đáp án đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ thế nào?

Cô Phạm Thị Thu Phương - GV môn Ngữ văn tại Tuyensinh247 cho biết: Đề thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ Văn năm 2022 giữ nguyên cấu trúc của đề thi minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn do Bộ GDĐT công bố ngày 1/4, cũng là cấu trúc của đề thi chính thức môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Học sinh trung bình nắm chắc kiến thức cơ bản có thể đạt được điểm 5 - 6 đủ đảm bảo để xét tốt nghiệp, học sinh khá có thể đạt được trên dưới điểm 7, học sinh giỏi có thể đạt được điểm 8 trở lên.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội trong ngày làm thủ tục dự thi. Ảnh: Phạm Hưng

I. ĐỌC HIỂU



Câu 1. Thể thơ: Tự do.



Câu 2. Những tính từ miêu tả vẻ đẹp của tuổi trẻ trong đoạn thơ là: trong, tinh khiết, khỏe, mơn mởn. Câu 3. Biện pháp so sánh: Tuổi trẻ như sao trời mát mắt; và cháy bùng như lửa thiêng liêng. Ý nghĩa: Biện pháp so sánh giúp có hình ảnh được diễn đạt thêm sinh động, hấp dẫn, dễ hình dung. Sử dụng biện pháp so sánh “Tuổi trẻ” với sao trời, như ngọn lửa bùng cháy nhằm nhấn mạnh vẻ đẹp, sức mạnh quật cường, kiên cường của tuổi trẻ khi đất nước bình yên cũng như khi đất nước bị xâm lược. Qua hình ảnh so sánh tác giả ngợi ca, tôn vinh vẻ đẹp của sức mạnh tuổi trẻ.

Câu 4.

Gợi ý: Nhận xét những suy ngẫm của tác giả về ý nghĩa sự hi sinh của tuổi trẻ:

- Tuổi trẻ là độ tuổi hồn nhiên, vui tươi, mang trong mình đầy những ước mơ, hoài bão.

- Khi đất nước bình yên, hay khi đất nước bị xâm lăng những người trẻ tuổi ấy không ngại từ bỏ những hoài bão của mình để đứng lên chống lại quân xâm lược.