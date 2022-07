Thí sinh đến làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022 tại điểm thi trường THPT Hòn Gai (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

Chiều 6/7, hơn 15.700 thí sinh tại Quảng Ninh đã đến điểm thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi.

Ngay từ sớm, khoảng 13 giờ 30, tại điểm thi trường THTP Hòn Gai, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đông đảo thí sinh đã tập trung để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Trước giờ vào làm thủ tục, các thí sinh cẩn thận rà soát lại thông tin tại khu vực sơ đồ phòng thi và bảng danh sách. Tất cả thí sinh đều đeo khẩu trang khi vào điểm thi.

Thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi trường THPT Hòn Gai để làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Bùi My

Em Nguyễn Lan Phương (học sinh lớp 12B1, trường THPT Hòn Gai) chia sẻ: "Em ôn bài trước và môn nào thi trước thì em sẽ ôn trọng tâm, còn những môn tổng hợp, em sẽ dành thời gian đêm để ôn tập. Tuy em xét học bạ, nhưng em vẫn thấy hơi lo và cũng hơi tâm lý một chút".

Em Nguyễn Thái Ngọc Nhi (học sinh lớp 12, trường THPT Hòn Gai) chia sẻ: "Em không cảm thấy lo lắng quá, em nghĩ nếu càng lo thì mình sẽ càng không làm tốt bài. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, em ôn tập đều tất cả các môn và học vừa đủ để mình có thể tiếp thu kiến thức, không ép bản thân quá".

Còn em Vũ Ngọc Thảo Nguyên (học sinh lớp 12, trường THPT Vũ Văn Hiếu) cho biết: "Em chỉ học bài trên lớp cô dạy, không học tủ hay bí kíp gì cả".

Các thi sinh cẩn thận rà lại số báo danh, phòng thi của mình. Ảnh: Bùi My

Theo báo cáo của Sở GDĐT Quảng Ninh, năm nay, tỉnh có 15.718 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2022.

Toàn tỉnh tổ chức 1 hội đồng thi với 37 điểm thi, đặt tại các trường THPT và THCS ở 13 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số 689 phòng thi.

Tại mỗi điểm thi đều bố trí tối thiểu 2 phòng dự phòng để sử dụng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

Thí sinh được giám thị gọi tên điểm danh khi vào phòng thi. Ảnh: Bùi My

Để tổ chức kỳ thi, Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế dự kiến điều động trên 3.000 người tham gia thực hiện nhiệm vụ thi theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GDĐT.

Các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo thi cấp huyện để chỉ đạo thực hiện các nội dung theo phân cấp quản lý. Các cơ sở giáo dục có cấp THPT tổ chức tốt việc dạy học và ôn tập cho học sinh khối 12…

Thí sinh nghe giám thị thông báo về lịch thi, quy chế thi. Ảnh: Bùi My

Đến tời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Quảng Ninh đã được triển khai theo đúng kế hoạch. Công tác chỉ đạo, tập huấn quy chế thi đã được Sở GDĐT hoàn tất.



Cho đến nay, các địa phương đã có sự chủ động trong việc lập danh sách thí sinh khó khăn, có phương án sắp xếp chỗ nghỉ, đi lại cho thí sinh trong điều kiện phòng chống mưa bão, đảm bảo không để thí sinh nào phải bỏ thi vì các điều kiện chủ quan.

Các lực lượng như công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên... đã có phương án cụ thể về nhân lực để hỗ trợ, hướng dẫn, đảm bảo an ninh an toàn tại tất cả các điểm thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 tại Quảng Ninh diễn ra trong hai ngày 7 và 8/7.