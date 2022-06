Dấu ấn phong thủy trong quy hoạch, kiến trúc tại các dự án của Văn Phú - Invest

Đảm bảo yếu tố phong thủy từ khâu quy hoạch, phát triển dự án là yếu tố quan trọng hàng đầu (Minh họa: Dự án Vlasta – Sầm Sơn, Văn Phú - Invest)

Giới quan sát nhận định, ngoài vị trí, giá cả, tiềm năng… thì yếu tố quan trọng chi phối quyết định mua bất động sản của khách hàng từ trước đến nay là bất động sản đó phải phù hợp với phong thủy hay có phong thủy tốt.

Quan niệm về phong thủy nhà ở đã được hình thành từ xa xưa khi xây nhà phải xem hướng, chọn thế đất. Ngày nay, khi phát triển các dự án bất động sản, nhiều chủ đầu tư đã coi phong thủy như một yếu tố khoa học không thể tách rời trong quá trình đầu tư xây dựng. Đơn cử như Văn Phú – Invest, từ thế đất, đến quy hoạch và thiết kế kiến trúc của các dự án… đều được đảm bảo hài hòa với các yếu tố tự nhiên xung quanh, dựa trên nghiên cứu về phong thủy một cách kỹ lưỡng.

"Tại các dự án của Văn Phú – Invest, dấu ấn phong thuỷ với triết lý Ngũ hành (kim - mộc - thủy - hỏa - thổ) và triết lý Nhân (con người) được ứng dụng đậm nét từ quy hoạch tổng thể cho đến từng không gian sống bên trong. Chúng tôi gìn giữ, vận dụng theo hướng tôn vinh thế mạnh của tự nhiên đưa vào từng ngóc ngách của mỗi căn nhà, góc phố. Một môi trường sống cân bằng với vạn vật xung quanh chính là một môi trường sống bền vững và thịnh vượng", đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Phong thủy trong quy hoạch, bố cục tổng thể

Một dự án muốn có phong thủy tốt thì điều quan trọng đầu tiên là quy hoạch phải chú trọng đến phong thủy. Theo đó, việc thiết kế bố cục loan đầu (trường phái coi trọng về mặt bố cục, hình sông, thế núi, hay chính là hình thù, vị trí của một khu đất), lập hướng cho một dự án phải ứng dụng "thủy pháp" (phép chiêm đoán theo hình thế nước chảy) rất quan trọng trong địa lý phong thủy.

Các công trình cổ nổi tiếng mang đậm dấu ấn của địa lý phong thủy cổ xưa như Kinh thành Huế (một trong những vương triều trị vì lâu nhất ở Việt nam) hay Tử Cấm Thành của Trung Quốc đều sử dụng trường sinh thủy pháp để lập hướng (theo trục Bắc - Nam như Tử Cấm Thành hay Tây Bắc - Đông Nam của Kinh Đô Huế). Đây cũng là ví dụ về 2 công trình lớn trường tồn và trở thành công trình kiến trúc mẫu mực dành cho hậu thế.

Xét trên quan điểm của địa lý phong thủy, một trong những hạn chế của các dự án bất động sản hiện đại chính là hình thể loan đầu do bố cục hoàn toàn phụ thuộc vào quy hoạch chung. Do đó, càng là các dự án bất động sản tầm cỡ, chủ đầu tư càng chú trọng khai thác thế đất, tuân thủ quy luật cơ bản để đảm bảo thuận phong thủy, mang lại lợi ích cho cả chủ đầu tư và cư dân.

Khu đô thị ven sông Trới của Văn Phú - Invest quy hoạch tổng thể trên diện tích lớn

Để áp dụng các quy tắc phong thủy một cách dễ dàng hơn vào dự án của mình, chủ đầu tư Văn Phú – Invest với thế mạnh lớn trong quy hoạch và phát triển đô thị đã đã tiến hành tài trợ và thực hiện quy hoạch chung cho nhiều tỉnh, vùng miền. Khi quy hoạch chung đảm bảo được thiết kế bố cục loan đầu, có hướng phù hợp với phong thủy, các dự án, cấu phần nhỏ bên trong sẽ theo đó mà xác định hướng, vị trí, thế đất và thiết kế kiến trúc hài hòa với điều kiện tự nhiên, khí hậu vùng miền. Các nguyên tắc này đều được chủ đầu tư Văn Phú – Invest hiện thực hóa tại nhiều dự án như Khu đô thị ven sông Trới, Hoành Bồ (Quảng Ninh), Cồn Khương (Cần Thơ) hay Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông (Hà Nội).

Phong thủy từ lựa chọn vị trí, thế đất…

Bên cạnh quy hoạch tổng thể, khi nghiên cứu, triển khai dự án, Văn Phú – Invest lựa chọn phát triển sản phẩm tại các khu vực có vị trí đẹp hoặc có tiềm năng lớn trong tương lai, theo tinh thần "nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ" trong phong thủy.

Đơn cử như dự án Grandeur Palace - Giảng Võ tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm Thủ đô, hướng đến kiến tạo một cuộc sống đẳng cấp cho giới thượng lưu Hà Thành; dự án khu đô thị Cồn Khương có vị trí độc tôn tại trung tâm kinh tế hành chính mới quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ với địa thế bốn bề là nước nhờ bao bọc bởi sông Hậu và sông Khai Luông. Ngoài ra, Văn Phú - Invest còn lựa chọn phát triển dự án ở những vị trí có tiềm năng về du lịch biển như Vlasta - Sầm Sơn. Dự án có vị trí cách xa cửa sông Mã, nên ít chịu ảnh hưởng phù sa, nước biển trong xanh, hạn chế sụt lún và những tác động xấu từ thiên nhiên.

Thế tọa sơn nghinh hải của dự án Lộc Bình

Những địa thế gần sông hồ như The Terra - An Hưng (Hà Nội), gần biển như Vlasta - Sầm Sơn (Thanh Hóa) hay "tọa sơn nghinh hải" như dự án Lộc Bình (Thừa Thiên Huế) giúp mang đến không khí mát lành, ban ngày có gió biển thổi vào, ban đêm có gió núi thổi ra. Chính yếu tố phong thủy trong vị trí, thế đất giúp cho cư dân của Văn Phú - Invest luôn có tinh thần sảng khoái, nhẹ nhàng, dễ chịu, tránh xa khỏi khói bụi, ô nhiễm… để kiến tạo một cuộc sống hạnh phúc, thịnh vượng và may mắn.

… đến phong thủy trong thiết kế tổng thể toàn dự án

Do điều kiện tự nhiên, phong tục tập quán ở mỗi vùng miền khác nhau nên Văn Phú – Invest không rập khuôn mà luôn có sự chọn lọc kiến trúc và ứng dụng phong thủy phù hợp và linh hoạt trong từng dự án. Chính vì thế mà các dự án dù trong cùng một phân khúc nhưng lại có thiết kế khác nhau.

Dự án The Van Phu - Victoria có thiết kế phù hợp phong thủy khu vực Phúc La, Hà Đông với ba tòa nhà có kiến trúc hình elipse xoay nghiêng góc 45 độ độc đáo, tạo khe hút gió, tránh ánh nắng trực tiếp hắt vào căn hộ nhưng vẫn đảm bảo không gian thoáng đãng.

3 tòa tháp xoay nghiêng 45 độ The Van Phu - Victoria tại Khu đô thị mới Văn Phú, quận Hà Đông

Còn tại khu đô thị mới Cồn Khương, do địa thế bốn bề là nước nên dự án được thiết kế cốt nền cao hơn đỉnh lũ lịch sử giúp tránh được ảnh hưởng thiên tai. Thiết kế hài hòa với cảnh quan sông nước, nương theo sông Khai Luông… với các căn nhà hướng sông để lấy hơi mát, không khí trong lành, đón tài vận… Thiết kế này vừa giúp dự án khai thác hiệu quả cảnh quan sông nước để tạo không gian mở, vừa giúp điều hòa không khí, tạo nên một vùng vi khí hậu trong lành. Gió và nước hài hòa tạo nên một phong thủy tốt cho dự án, mở ra một không gian sống chan hòa với thiên nhiên, đón vượng khí và sự an lành cho gia chủ.

Các dự án của Văn Phú - Invest nhìn chung đáp ứng được các tiêu chí người xưa mong muốn cho 1 căn nhà, không chịu ảnh hưởng tiêu cực hay tác động của năng lượng xấu từ các khu đất, công trình xung quanh. Các lô đất phát triển dự án thường có tầm nhìn xung quanh thoáng rộng, đất lành, không chịu nhiều tác động của thiên tai…

Đối với doanh nghiệp bất động sản, việc vận dụng các yếu tố phong thuỷ, kết hợp hài hoà với thiết kế kiến trúc phù hợp với địa thế từng vùng, không chỉ thể hiện sự am hiểu thị trường, thấu hiểu thị hiếu của cư dân mà còn thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư đối với chất lượng và sự bền vững của dự án.