Ngày 3/11, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Dương cho biết sẽ sớm triển khai dự án xây dựng cầu Bình Gởi nối TP.Thuận An với quận 12. Công trình trên thuộc dự án thành phần 5 của Vành đai 3 TP.HCM do tỉnh Bình Dương thực hiện.



Được biết, theo quy hoạch cầu Bình Gởi được xây dựng dài khoảng 1 km, rộng 20 m, có 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 570 tỷ đồng.

Sớm triển khai dự án xây dựng cầu Bình Gởi nối TP.Thuận An với quận 12. Ảnh: H.T

Được biết, cầu Bình Gởi là cây cầu thứ ba bắc qua sông Sài Gòn, nối TP.HCM và BInh Dương, sau cầu Phú Cường và Phú Long. Ngoài cầu Bình Gởi, dự án Vành đai 3 còn có cầu Nhơn Trạch, nối TP.HCM và Đồng Nai dài 2,6 km, rộng 19,5 m, kinh phí hơn 1.800 tỷ đồng.

Được biết, đường Vành đai 3 đoạn qua TP.Thuận An có chiều dài khoảng 13 km, đi qua 5 phường An Phú, Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Thạnh và An Sơn.

Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, chia làm 4 đoạn lớn: Tân Vạn - Bình Chuẩn, Tân Vạn - Nhơn Trạch, Bình Chuẩn - quốc lộ 22 và quốc lộ 22 - Bến Lức. Đây được xem là trục giao thông chiến lược, tạo hành lang đô thị, công nghiệp cho 4 địa phương và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trong đó, đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn (một phần đường Mỹ Phước - Tân Vạn thuộc Bình Dương) dài 16 km đã đầu tư hoàn thành.

Vành đai 3 đi qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An. Ảnh: H.T

Phần còn lại của Vành đai 3 dài hơn 76 km đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư hồi tháng 6 với tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng với 8 dự án thành phần. Tuyến đường dự kiến khởi công giữa năm 2023, hoàn thành sau 3 năm.

Riêng đoạn qua Bình Dương (thành phần 5 và 6) gồm nút giao Tân Vạn và cầu Bình Gởi sẽ khởi công tháng 4 năm sau với tổng số vốn hơn 19.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 13.500 tỷ đồng.