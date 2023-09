Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, mặc dù là tỉnh có tỷ lệ đồng bào DTTS và miền núi cao nhưng tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân của tỉnh năm 2022 đạt 9,02%, cao hơn 3,57% so với năm 2021, xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng và 26/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2021. Quy mô kinh tế được mở rộng, năm 2022 đạt gần 68.000 tỷ đồng, xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, tăng 01 bậc so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.389 tỷ đồng; Tổng thu ngân sách địa phương đạt 20.829 tỷ đồng.