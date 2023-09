Mưa lũ ở Lào Cai làm chết và mất tích 7 người

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký Quyết định số 2238/QĐ-UB công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai mưa, lũ, sạt lở trên địa bàn thị xã Sa Pa.

Quyết định nêu rõ: Do ảnh hưởng của vùng hội tụ rõ trên cao, đêm ngày 12/9 đến rạng sáng ngày 13/9/2023, trên địa bàn tỉnh có mưa đều khắp, nhiều nơi có mưa to, đặc biệt một số nơi có mưa rất to. Lượng mưa tích lũy đo được ở một số trạm từ 18h ngày 12/9 đến 6h ngày 13/9, như sau: Thị xã Sa Pa (xã Trung Chải 142,4mm, thủy điện Tà Thàng, Ô Quý Hồ 82,6mm…) xã Sơn Thủy (Văn Bàn) 106,6mm…

Mưa lũ ở Lào Cai khiến 7 người chết và mất tích. (Ảnh: Mùa Xuân)

Thiên tai đã làm chết và mất tích 7 người, trong đó thị xã Sa Pa 6 người, huyện Bát Xát 1 người; bị thương 1 người; gây ảnh hưởng, thiệt hại về nhà, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp.

Quyết định cũng nêu rõ các biện pháp khẩn cấp chính cần áp dụng và phân công nhiệm vụ cho UBND thị xã Sa Pa, Đài khí tượng thủy văn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các cơ quan chuyên môn khác.

Thị xã Sa Pa khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra

Theo đó, UBND thị xã Sa Pa tiếp tục theo dõi chặt chẽ bản tin thời tiết của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài khí tượng thủy văn Lào Cai trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch và biện pháp phù hợp ứng phó với các loại thiên tai, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức rà soát các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có phương án di chuyển kịp thời;

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường (người đi đầu bên phải sang) đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). (Ảnh: Mùa Xuân)

Chỉ đạo quyết liệt phương án sơ tán, di chuyển những hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống tại các vùng nguy hiểm, khu vực có nguy trượt sạt lở đất, lũ ống, lũ quét đến nơi an toàn; tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị mất tích, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra; tổ chức lực lượng tuần tra, cảnh giới, cắm biển cảnh báo những vị trí ngầm tràn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ ống, lũ quét; thông báo người dân không ngủ qua đêm tại lều, lán nương…