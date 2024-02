Đây là loại trái cây ngon đang tăng giá tốt nhất Long An, thương lái lùng mua, cứ 1ha lời 1 tỷ Đây là loại trái cây ngon đang tăng giá tốt nhất Long An, thương lái lùng mua, cứ 1ha dân thu 1 tỷ

Ông Nguyễn Văn Chính (xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cho biết: “Hiện sầu riêng Ri6 được thương lái thu mua tại vườn với giá khoảng 100.000-120.000 đồng/kg. Sầu riêng tăng giá do đang vào mùa nghịch nên nguồn cung giảm. Hiện tại, vườn nhà tôi cũng không còn nhiều do đã thu hoạch 2 đợt trước tết”.