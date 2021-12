Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn giao thông trong hội viên nông dân

Thời gian qua, các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến các tầng lớp nhân dân. Theo đó, đã hướng dẫn hộ gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn ký cam kết thực hiện các tiêu chí đảm bảo an toàn giao thông.

Đã có trên hàng trăm nghìn hộ dân; hơn 600 khu dân cư ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thành đoàn TP Cần Thơ đã xây dựng mô hình cổng trường an toàn, tuyến sông an toàn, Đội Thanh niên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức mô hình "5 không, 3 sạch", trong đó có tiêu chí "Gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội", vận động chị em không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè buôn bán, phơi nông sản, trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em; phụ nữ chung tay xây dựng "Bến đò an toàn". Hội Nông dân TP với mô hình "Trao tặng mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn"; Hội Cựu Chiến binh TP với mô hình "6 không" trong đó có không vi phạm về trật tự giao thông.

Vận động người dân tham gia phong trào an toàn giao thông trên địa bàn TP Cần Thơ. Ảnh: Báo Cần Thơ

Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ cũng đã kết hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp về trật tự an toàn giao thông cho các hội viên, chị em phụ nữ tham gia.

Là địa bàn có nhiều trường học, thành phố Cần Thơ cũng đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến lĩnh Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, sinh viên. Hiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 22 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Quy mô đào tạo trên 120 nghìn học sinh, sinh viên. Tùy vào đặc điểm riêng của mỗi trường mà lãnh đạo các đơn vị sẽ tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau, nhằm giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về lĩnh vực an toàn giao thông, trong đó nổi bật là Tuần lễ sinh hoạt công dân có gắn với tuyên truyền Luật giao thông cho học sinh, sinh viên.

Những năm qua, việc huy động cán bộ, hội viên nông dân và vận động xã hội hóa xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố ngày càng tạo sự đồng thuận lớn. Hiện nay, các cấp HND thành phố đang duy trì hoạt động của 23 đội cứu hộ tại bến đò ngang với 207 hội viên tham gia, kịp thời ứng cứu khi có tình huống xảy ra; duy trì 21 đội giặm vá đường với 2.051 hội viên nông dân tham gia, thường xuyên thi công giặm vá các tuyến đường giao thông và khắc phục các điểm đọng nước, sơn kẻ tim đường bị lu mờ hoặc mất vạch kẻ đường…

Các cấp Hội Nông dân TP còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, xây dựng văn hóa giao thông cho cán bộ, hội viên. Đến nay, các cấp Hội tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền các quy định pháp luật về ATGT cho trên 158.000 lượt hội viên tham dự; cấp phát 5.000 tờ rơi và 538 cẩm nang tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao đường thủy nội địa, Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; Nghị định 100 của Chính phủ… trong cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn thành phố.

Nhiều hoạt động thiết thực đã góp phần giúp cán bộ, hội viên HND nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Từ đầu năm 2021 đến nay, không có trường hợp cán bộ, hội viên nông dân vi phạm pháp luật về ATGT.

"Những năm qua, Hội Nông dân TP đã tập trung tuyên truyền các nội dung: "Không chở quá tải, quá số người quy định", "Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe", "Đã uống rượu, bia, không lái xe", "Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy", "Dừng lại quan sát khi qua đường", "Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường", "Chấp hành quy định an toàn khi qua đò". Đồng thời, vận động hội viên Hội Nông dân toàn thành phố tham gia bảo vệ các công trình giao thông, không lấn chiếm hành lang ATGT và các công trình phụ thuộc kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt cam kết không sử dụng lòng đường, vỉa hè trái phép; tự giác mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cầm tay khi qua đò; nhắc nhở các chủ phương tiện, người thân trong gia đình chấp hành đúng quy định pháp luật về trật tự ATGT", một lãnh đạo Hội Nông dân TP cho hay.