Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: “Đừng để người dân ra đường sợ không an toàn giao thông, về nhà sợ trộm cắp”

Chiều 20/5, ứng cử viên ĐBQH, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các ứng cử viên ĐBQH tham dự Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa XV, tại huyện Hóc Môn. Đây là cử tri ở các xã Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng, Bà Điểm…

Quan tâm hơn đến an toàn cho người dân

Trình bày Chương trình hành động trước hơn 700 cử tri, ứng cử viên ĐBQH, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn những tình cảm mà người dân Hóc Môn, các cử tri đã dành cho bản thân ông.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cho biết: Riêng đoàn tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc tất cả 11 buổi. "Cái gì đã công bố với dân rồi thì cố gắng làm hoàn thiện với dân đừng để dân thất vọng. Dù địa lý xa xôi nhưng chúng tôi cố gắng để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con" - Chủ tịch nước nói.

Ứng cử viên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình bày Chương trình hành động trước cử tri chiều 20/5 - ẢNh: CTV

"Chúng tôi cam kết sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề đời sống dân sinh, an ninh, an toàn cho người dân. Tạo môi trường sống, môi trường xã hội lành mạnh. Đẩy lùi tệ nạn trong giới trẻ, nhất là trong môi trường trường học. Từ tổ dân phố đến huyện, quận phải quan tâm đến vấn đề an toàn cho người dân. Bảo vệ an toàn cho người dân là vấn đề hết sức quan trọng. Đừng để người dân ra đường là sợ không an toàn giao thông, về nhà sợ trộm cắp" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Cử tri nêu nhiều vấn đề "nóng"

Phát biểu ý kiến trước các ứng cử viên, cử tri Phạm Thị Mỹ (xã Bà Điểm) nói: "Tôi đặt niềm tin lớn vào ứng cử viên Nguyễn Xuân Phúc, người đứng đầu nhà nước. Tôi mong khi trúng cử, ông hãy quan tâm nhiều hơn đến Hóc Môn. Đường Phan Văn Hớn dù đã được sửa chữa, nhưng hiện nay còn rất nhỏ hẹp, thường xuyên kẹt xe; do đó cần mở rộng hơn.

Thứ 2 là kênh Rạch Sa, dù đã kiến nghị nhiều năm, nhưng chưa được nạo vét, nhiều chỗ bị san lấp, đi bộ qua được, rất ô nhiễm. Vì vậy cần sớm nạo vét hoặc làm cống hộp để môi trường thêm sạch đẹp".

Cử Tri Trần Văn Mỹ (xã Xuân Thới Thượng) đề nghị các ứng viên khi trúng cử ĐBQH, hãy quan tâm vấn đề đầu tư để phát triển huyện Hóc Môn. Cử tri Mỹ nói: "Hóc Môn hiện có 23 khu vực đất được phê duyệt và đang kêu gọi đầu tư khu nhà ở cao tầng, khu thương mại… Cử tri chúng tôi đề nghị các vị cần quan tâm, kêu gọi đầu tư để sớm hoàn thiện giúp Hóc Môn ngày càng phát triển".

Cử tri chăm chú theo dõi các thông tin về các ứng viên ĐBQH khóa XV - Ảnh: Quang Phương.

Cử tri Trần Văn Xê (xã Xuân Thới Sơn) nhận xét, cả 5 ứng viên đều xứng đáng là ĐBQH. Chương trình hành động rất gần gũi, sát với dân. Ông ấn tượng nhất với 2 chương trình mà ứng viên Nguyễn Xuân Phúc đưa ra là: Xây dựng TP.HCM phát triển văn minh nghĩa tình và Xây dựng TP.HCM trở thành hình mẫu của cả nước.

"Chủ tịch nước luôn quan tâm, chăm lo cho sự phát triển của TP.HCM. Tôi tin tưởng ý tưởng này sớm thành hiện thực. Chúng tôi sẽ nỗ lực vận động để bầu Chủ tịch nước trong đợt bầu cử này đạt số phiếu cao nhất. Tôi mong muốn, với vị thế là Chủ tịch nước, hãy có sự đỡ đầu để Hóc Môn – Củ Chi được phát triển - nhất là nâng cao quy hoạch, nâng cao chăm sóc sức khỏe cho người dân, đầu tư xây dựng mới các chợ truyền thống"- ông Xê nói.

Cử tri Khương Văn Vũ (xã Nhị Bình) bày tỏ sự cảm kích trước tấm lòng vì nước vì dân của các ứng cử viên. Ông cho biết: "Tôi rất tâm huyết với bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch nước về vấn đề an toàn cho người dân".

Tiếp đó, ông Vũ nêu ra 2 vấn đề cần giải quyết: "Chính phủ đưa ra yêu cầu các trạm BOT giao thông phải thu phí tự động nhưng hiện nay nhiều trạm vẫn chưa thực hiện. Vấn đề này đã gây phiền hà cho người tham gia giao thông. Vấn đề sổ hồng chung cư cũng rất đáng quan tâm. Hiện nay, tại nhiều chung cư cư dân đã đóng đủ tiền nhưng không được cấp sổ, gây bức xúc trong nhân dân. Chúng tôi mong Quốc hội khóa XV này phải tìm cách tháo gỡ vấn đề này".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao trách nhiệm của các cử tri, khi góp ý với các ứng cử viên. Qua đó, thể hiện niềm tin sắt son vào Đảng, nhà nước, Quốc hội. Các cử tri quan tâm đến những vấn đề lớn, về sự phát triển cũng như những tồn tại của huyện nhà, của đất nước. Đó là điều đáng quý, đáng trân trọng.

"Chúng tôi sẽ lắng nghe ý kiến của bà con. Các đại biểu sẽ làm hết sức mình để đóng góp cho sự phát triển của TP.HCM, nhất là sự phát triển của hai huyện Hóc Môn và Củ Chi" - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.