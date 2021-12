Đẩy mạnh tuyên truyền giảm thiểu tai nạn giao thông vùng nông thôn

Những năm gần đây, hệ thống đường giao thông nông thôn ở Long An được đầu tư, xây dựng khang trang. Các tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa, giúp thông thương hàng hóa. Đường xá được đầu tư, nhưng vẫn thiếu đồng bộ, nhiều tuyến đường mới xây dựng chưa có biển báo, biển cảnh báo và đèn đường, khiến việc đi lại, nhất là vào ban đêm gặp khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến sự an toàn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, tai nạn xảy ra trên các tuyến đường giao thông nông thôn năm 2020 là 15 vụ, chiếm 9,04%. Tai nạn giao thông trên đường liên xã, hương lộ và đường tỉnh chiếm tỷ lệ khá cao. Một trong những mối lo ngại về nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực nông thôn hiện nay là tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển xe môtô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nhất là tụ tập cổ vũ, đua xe trái phép, gây mất an ninh, trật tự, khiến người dân bức xúc. Chưa kể, cùng với hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư, mở rộng, kết nối với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ là sự gia tăng lưu lượng của các loại phương tiện tham gia giao thông. Trong khi đó, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của một bộ phận người dân chưa cao dẫn đến tình hình trật tự, an toàn giao thông khu vực nông thôn diễn biến khá phức tạp.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông

Ở huyện Cần Giuộc, tai nạn giao thông khu vực nông thôn xảy ra chủ yếu do hạ tầng giao thông, phương tiện và ý thức của người tham gia giao thông. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn được xây mới, nâng cấp, mở rộng nhưng kèm theo đó là nhiều đường ngang, đường nhánh được mở ra, thiếu hệ thống biển báo, tầm nhìn bị che khuất nên dễ dẫn đến tai nạn. Việc sử dụng xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật, xe tự chế để chở hàng cũng là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông. Lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường nông thôn thiếu và mỏng, thường chỉ bố trí tuần tra ở các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện nên tình trạng người tham gia giao thông điều khiển phương tiện thường xuyên vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông vẫn xảy ra.

Tại huyện Đức Hòa, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, liên xã được cải tạo, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa. Tuy nhiên, tình trạng tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn, các tuyến quốc lộ qua vùng nông thôn vẫn có chiều hướng tăng, có nhiều vụ tai nạn dẫn đến tử vong. Nguyên nhân là do một số tuyến đường thiếu hệ thống biển báo, cảnh báo nguy hiểm; tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông còn xảy ra. Mặt khác, người tham gia giao thông thường chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Để giảm tình trạng tai nạn giao thông trên hệ thống giao thông nông thôn, từ đó góp phần bảo đảm an toàn giao thông, thời gian qua Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó, đặc biệt chú trọng công tác truyền thông. Theo đó, thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với Ban An toàn giao thông huyện, xã cùng các ban, ngành thực hiện tuyên truyền, nhắc nhở, nhất là các hộ buôn bán trên trục đường chính chấp hành bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không lấn chiếm làm hư hỏng lòng, lề đường; vào mùa thu hoạch nông sản, nhắc nhở lái xe chấp hành quy định bảo đảm an toàn giao thông.

Nhiều mô hình góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông đã được huyện triển khai như mô hình Đường quê an toàn của Hội Nông dân xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, nông dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương; mô hình Đoạn đường an toàn giao thông trên tuyến Đường tỉnh 835 qua địa bàn huyện trước đây vốn được coi là "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh việc vận động người dân, Mạnh Thường Quân thắp đèn chiếu sáng, camera giám sát an ninh, trật tự trên tuyến đường giao thông nông thôn có đông người qua lại nhằm bảo đảm an ninh, trật tự. Đây cũng là giải pháp nâng chất tiêu chí về giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Qua đó, kéo giảm tai nạn giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông…