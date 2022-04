Xử lý các "đại gia", quan chức cấp thứ trưởng có tác động lớn trong dư luận

Ngày 21/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022.



Thảo luận về báo cáo dân nguyện tại phiên họp, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, có hai vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm nhưng trong báo cáo chưa thực sự rõ nét.

Cụ thể, cử tri và nhân dân quan tâm việc xử lý của các cơ quan chức năng đối với một số "đại gia", quan chức cấp thứ trưởng (khởi tố, bắt tạm giam Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ liên quan vụ "chuyến bay giải cứu"- PV).

"Đây là những vụ việc có tác động rất lớn trong dư luận xã hội, do vậy cần có thêm thông tin để thấy được sự cương quyết trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý vi phạm pháp luật không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc xử lý đã củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước", ông Cường nói và nhấn mạnh: "Ở đây chúng ta chỉ nói về hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản. Tuy nhiên, thực tế còn có thêm vụ "chuyến bay giải cứu" liên quan đến Bộ Ngoại giao cũng được quan tâm".

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường. Ảnh: Quochoi.

Về vấn đề thứ hai, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, cử tri rất quan tâm, nhiều lần gửi ý kiến về hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội năm 2022. Nhờ đó việc triển khai thực hành tiết kiệm chống lãng phí, vấn đề quy hoạch tại các địa phương đã có tác động lớn, các dự án treo nhiều năm buộc phải xem xét để có quyết định xử lý, không để ảnh hưởng tới người dân.

"Nhiều dự án treo, quy hoạch treo nhiều năm bây giờ buộc phải xem xét, có quyết định để xử lý, ví dụ như quy hoạch treo thì ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân. Việc này đã được xem xét hoặc nhiều dự án giao cho các doanh nghiệp không đủ năng lực họ tìm cách bán thì qua rà soát trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có động tác thu hồi, tạo ra niềm tin rất tốt", ông Cường cho rằng báo cáo cần khắc họa cho rõ nét hơn.

Đáng chú ý, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị nghiên cứu có hình thức như tổ chức phiên chất vấn của Thường vụ Quốc hội để chất vấn bộ trưởng, trưởng ngành và thậm chí là Chủ tịch UBND một số tỉnh, thành phố có nhiều đơn thư, nhiều vụ việc không được giải quyết. Như vậy mới tạo ra sự chuyển biến. Còn nếu không có động tác đấy thì đơn thư sẽ lòng vòng.

"Chúng tôi đi gặp một số nơi thì cũng phản ánh tình hình là Bí thư, Chủ tịch không dành thời gian tiếp công dân theo quy định của pháp luật và quy định của Đảng", ông Cường nói và cho rằng, nên yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc này thì sẽ tạo chuyển biến, còn nếu không tình hình vẫn là ở báo cáo và sẽ lại lòng vòng.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Quochoi.

Không để xảy ra những vụ việc phức tạp

Làm rõ thêm một số vấn đề liên quan trách nhiệm của Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Bộ đã nhận được 121 kiến nghị của cử tri, trong đó 100 kiến nghị từ Ban Dân nguyện, 21 kiến nghị do Văn phòng Chính phủ và các cơ quan chuyển đến.

Kiến nghị tập trung phản ánh về nhiều vấn đề, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm nổi lên như: Giết người, cướp tài sản, cờ bạc, tội phạm có tổ chức, các băng nhóm đòi nợ thuê, "xã hội đen", "tín dụng đen", cho vay nặng lãi…

Ngoài ra còn có một số kiến nghị liên quan công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp, thi hành án tử hình, quản lý, cải tạo, giam giữ phạm nhân, thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Trước các phản ánh và kiến nghị của cử tri, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo giải quyết rất quyết liệt. Đồng thời, tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", tội phạm xuyên quốc gia; các loại tội phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mà gần đây là tội phạm liên quan đến đất đai, thị trường chứng khoán đã tập trung xử lý nghiêm các vụ án trọng điểm…

Cho đến nay, 100% kiến nghị cử tri đã được giải quyết, không có kiến nghị nào trễ hạn hoặc quá hạn.

Bày tỏ băn khoăn về tình hình người khiếu nại, tố cáo trực tiếp đến Hà Nội tăng 49 lượt với 248 người, so với tháng trước tăng 9 đoàn đông người, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới đề nghị phân tích được nguyên nhân và tìm hiểu những vụ việc liên quan, khả năng giải quyết như thế nào để dự báo và có thể chỉ đạo.