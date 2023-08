Dean Lewis - ca sĩ có lượt nghe nhiều nhất thế giới đến Việt Nam biểu diễn

Được biết đến với những bản "hit" như: Be Alright , Waves và How Do I Say Goodbye... Dean Lewis là ca sĩ-nhạc sĩ người Australia với số lượt nghe trực tuyến nhiều nhất thế giới (hơn 10 tỷ lượt). Siêu sao từng đoạt giải thưởng của Hiệp hội Công nghiệp thu âm Australia (ARIA) và cũng là nghệ sĩ Australia được yêu thích nhất trên TikTok năm 2022.

Dean Lewis là ca sĩ, nhạc sĩ người Australia với số lượt nghe trực tuyến nhiều nhất thế giới. Ảnh: BTC

Dean Lewis hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới mang tên "The Future is Bright" với nhiều đêm diễn cháy vé tại các sân vận động ở Australia, New Zealand và châu Âu.

Trong tháng 8 này, anh sẽ biểu diễn tại Singapore, Kuala Lumpur, Bangkok, Hồng Kông và Thượng Hải, trước khi đến Mỹ để thực hiện hơn 30 buổi biểu diễn từ tháng 9 đến tháng 11/2023.

Buổi biểu diễn độc quyền ở RMIT sẽ là lần đầu tiên Dean Lewis chơi nhạc tại Việt Nam. Khán giả sẽ có cơ hội xem buổi diễn trực tiếp ngay tại khuôn viên trường RMIT ở TP. Hồ Chí Minh hoặc qua livestream từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Sinh viên cũng có thể tham dự một buổi trò chuyện thân mật với nghệ sĩ người Australia để nghe anh chia sẻ về hành trình sáng tạo, sức khỏe tâm thần và những trải nghiệm trực tuyến của bản thân. Sự kiện nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Australia do Đại học RMIT tổ chức.

Dean Lewis - Be Alright. Nguồn: Dean Lewis