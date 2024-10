Sắp công bố quyết định quan trọng, TP.Đông Hà tăng cường “dẹp bỏ” người ăn xin, trẻ em bán hàng rong

Ngày 9/10, tin từ UBND TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương này đang triển khai giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, trẻ em bán hàng rong trên địa bàn thành phố.

Việc giải quyết tình trạng ăn xin, trẻ em bán hàng rong là rất cần thiết. Trong ảnh là 2 đứa trẻ ngồi xin tiền ở ngã ba có đèn tín hiệu giao thông trước chợ Đông Hà. Ảnh: Ngọc Vũ.

Mục đích của việc này là góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến TP.Đông Hà, đặc biệt trong dịp lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (tổ chức vào sáng 14/10) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập TP.Đông Hà (2009-2024).

Các giải pháp được UBND TP.Đông Hà đưa ra gồm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc làm từ thiện, không nên cho tiền, hàng trực tiếp cho các đối tượng lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng mà ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn thông qua cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

UBND TP.Đông Hà chỉ đạo công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lang thang, xin ăn, sinh sống nơi công cộng gây mất an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Người phụ nữ này thường chở trẻ em đến các hàng quán để xin tiền, trong khi người này đứng trông coi ở bên ngoài. Ảnh: Ngọc Vũ.

UBND các phường trên địa bàn thành phố chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp trợ giúp, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống đối với những người lang thang xin ăn thường trú, tạm trú tại địa bàn quản lý.

Vận động các hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn phường quản lý không để người lang thang xin ăn, trẻ em bán hàng rong vào cơ sở kinh doanh, buôn bán để xin ăn và bán hàng rong.

Ngoài ra, chính quyền các phường cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tuyên truyền, vận động những người lang thang xin ăn, trẻ em bán hàng rong thường trú ngoài địa bàn trở về địa phương làm ăn, sinh sống.

Được biết, thời gian qua UBND TP.Đông Hà đã thực hiện nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, trẻ em bán hàng rong trên địa bàn thành phố.

Các giải pháp được triển khai đã góp phần chuyển biến nhận thức của đối tượng được hướng tới, nhưng tình trạng người lang thang xin ăn, trẻ em bán hàng rong trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra.

Công nhân môi trường đô thị đang chỉnh trang cây xanh, làm đẹp thành phố để đón ngày lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP.Đông Hà là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Trị (tổ chức vào sáng 14/10) và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập TP.Đông Hà (2009-2024). Ảnh: Ngọc Vũ.

Theo phản ánh của người dân, vẫn còn tình trạng người lớn chở con nhỏ đến các hàng quán để xin tiền. Một số trường hợp khi bị từ chối cho tiền sẽ có hành động phản cảm.

Có trường hợp thường ngồi bệt ở các ngã ba, ngã tư đèn đỏ để xin tiền, gây nguy cơ mất an toàn giao thông.

Có một số người lang thang, sinh sống nơi công cộng, có biểu hiện tâm thần kinh không bình thường, ăn mặc rách rưới, hở hang… khiến người dân lo sợ, mất mỹ quan đô thị.

Vì vậy, việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, trẻ em bán hàng rong trên địa bàn TP.Đông Hà là rất cần thiết, nhưng phải đảm bảo tính nhân văn.