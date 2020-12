Đi trả thù, nhóm thanh niên vác đao, mác… bất ngờ “chạm mặt” CSGT

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh) vừa bàn giao người, phương tiện và tang vật để Công an huyện Tuy Phước tiếp tục, điều tra làm rõ vụ việc nhóm thanh niên tụ tập, mang theo nhiều hung khí đi trả thù.

Theo hồ sơ vụ việc, Tổ tuần tra kiểm soát kết hợp phòng chống đua xe trên tuyến Quốc lộ 19 mới thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Bình Định) do Trung tá Trần Minh Nhật, Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ làm Tổ trưởng, đến ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 19 mới với đường ĐT640 (thuộc địa bàn xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước) thì phát hiện một nhóm khoảng 12 thanh niên tụ tập trên đường mang theo nhiều hung khí nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Thời gian qua, CSGT Công an tỉnh Bình Định xử lý nhiều thanh niên vi phạm luật giao thông trên Quốc lộ 19 mới. Ảnh minh họa. Thấy lực lượng CSGT tuần tra trên đường, các đối tượng bỏ chạy, ngay sau đó Tổ công tác giữ lại được 2 thanh niên, trong đó 1 thanh niên bị thương tích đầy người nên đã đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tuy Phước. Ngoài ra, Tổ công tác cũng đã làm việc với thanh niên còn lại và tạm giữ 1 xe ôtô, 4 xe môtô, 8 cây mác dài gần 2m và 1 đao. Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn nên nhóm đối tượng trên bị một nhóm đối tượng khác đuổi đánh gây thương tích, đang tụ tập người và hung khí để bàn kế hoạch trả thù. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện thì lực lượng CSGT tuần tra phát hiện và giữ lại. Toàn bộ người, phương tiện và tang vật liên quan được tổ công tác bàn giao cho Công an huyện Tuy Phước tiếp tục điều tra, làm rõ. Chia sẻ