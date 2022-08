Diễm Hương được khán giả yêu phim truyền hình gọi bằng cái tên "nữ diễn viên đanh đá nhất màn ảnh". Chị thường xuyên đảm nhận những vai diễn cá tính mạnh, đanh đá trong các bộ phim Hôn nhân trong ngõ hẹp, Những nhân viên gương mẫu... Mới đây nhất, trong bộ phim Gara hạnh phúc, Diễm Hương đã lần đầu tiên phá lệ, đóng cảnh tình cảm với Bình An.

Dân Việt đã có buổi gặp gỡ với Diễm Hương và được lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị về vai diễn đặc biệt của chị cùng những câu chuyện "dở khóc, dở cười" phía sau hậu trường của Gara hạnh phúc.

Cảnh "giường chiếu" của Diễm Hương và Bình An ở tập 1 Gara hạnh phúc. (Nguồn: VTV Giải trí)

Phản ứng bất ngờ của diễn viên Hồng Quang khi xem bà xã Diễm Hương đóng cảnh "nóng"

Sau rất nhiều vai diễn chua ngoa, ghê gớm trên màn ảnh, lần này Diễm Hương được nhận vai một nữ đại gia, điều đặc biệt là có nhiều cảnh quay tình cảm với Bình An, một diễn viên kém chị đến 7 tuổi. Chị có "lấn cấn" điều gì khi nhận kịch bản phim?

- Nói thật sự thì ban đầu tôi chỉ nhận được sơ yếu lý lịch về nhân vật Cẩm Khê nên mới có những hình dung ban đầu về nhân vật: một nữ đại gia có tiền, có quyền, có nhan sắc... Tôi cảm nhận đây là một vai diễn khá thú vị. Cẩm Khê là người phụ nữ rất thích làm chủ cuộc chơi, tôi thấy đây là điểm mới mẻ để khai thác nhân vật nên đã nhận lời đảm nhận vai diễn này.

Mãi về sau khi nhận được kịch bản và đọc kỹ thì mới "tá hỏa" ra vì trong kịch bản có nhiều cảnh tình cảm. Nhưng tôi có một nguyên tắc là khi đã nhận lời vào vai thì dù bất cứ lý do gì cũng sẽ cố gắng sắp xếp để tham gia chứ không tự nhiên "bùng kèo", tôi coi đó là việc làm thiếu chuyên nghiệp. Và hơn nữa, phim truyền hình Việt Nam kể cả có cảnh tình cảm chắc chắn cũng sẽ không bị quá đà nên dù hơi lấn cấn nhưng tôi vẫn nhận lời.

Diễm Hương vào vai một nữ doanh nhân tài giỏi, có tiền, có nhan sắc. (Ảnh: FBNV)

Vậy khi đọc kịch bản chị có "khai" ngay với ông xã Hồng Quang về việc trong phim có nhiều cảnh tình cảm hay không?

- Tôi không! Lúc ấy, chồng tôi cũng đang đi làm phim ở xa. Cả hai chúng tôi đều rất bận. Lúc đầu khi đọc sơ yếu lý lịch thì tôi cũng chỉ nói với chồng rằng sẽ làm phim của đạo diễn Đỗ Quốc Việt, tôi chưa đọc kịch bản nên cũng không khoe gì nhiều với chồng.

Đến khi tôi đọc xong rồi thì tự nghĩ: "Chắc thôi kệ!". Không cần phải nói lại với chồng, bao giờ đến lúc cần phải nói thì tôi sẽ nói. Thực tế thì chồng tôi cũng chẳng khó khăn gì đâu, nhưng khi biết tôi sẽ đóng cảnh tình cảm trên phim anh cũng khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy tôi nhận một vai diễn như thế. Trước giờ những vai có cảnh tình cảm thì tôi thường sẽ không nhận lời.

Diễm Hương và Hồng Quang là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí. (Ảnh: FBNV)

Khi xem những tập đầu tiên có cảnh "nóng" với Bình An không biết phản ứng của ông xã chị như thế nào?

- Hiện tại, chồng tôi đang ở Lào Cai để ghi hình cho phim Đấu trí nên tôi không được xem lại phản ứng của chồng mình. Buổi tối muộn tôi thấy chồng nhắn tin rằng, phim xem hay và vui đấy em nhỉ. Xong anh cũng động viên tôi là trông không đến nỗi hơn Bình An 7-8 tuổi đâu, nhìn trên phim em chỉ "già" hơn Bình An khoảng 2-3 tuổi thôi, vẫn còn trẻ lắm! (cười).

Để Hồng Quang có được sự thoải mái như vậy Diễm Hương có phải làm "công tác tư tưởng" cho ông xã trước khi làm phim không?

- Nếu chưa "đả thông tư tưởng" thì câu chuyện sẽ khác, nhưng khi tư tưởng thoải mái thì mọi thứ sẽ vui vẻ và nhẹ nhàng hơn nhiều. Thực ra thì bây giờ "việc cũng đã rồi" nên có khó chịu hay nhiếc móc thì đâu giải quyết được gì.

Đầu tiên tôi cũng không nói với chồng rằng trong phim có cảnh hôn đâu, tôi chỉ nói là phim này nhân vật của tôi sẽ yêu trai trẻ, chồng tôi bảo: "Ái chà, yêu trai trẻ thì kiểu gì cũng có cảnh hôn đúng không?". Tôi cũng khai ngay: "Thì chắc là cũng có, yêu trai trẻ chứ yêu ông già đâu mà không có cảnh hôn". Thế xong anh cười nói: "Kinh đấy, lần này chơi lớn đấy".

Câu chuyện của hai vợ chồng chỉ dừng lại ở đấy thôi, tôi cũng chẳng phải nhắc nhiều vì có khi chồng bận quay phim cũng chẳng theo dõi được phim vợ đóng.

Diễm Hương với tạo hình quyến rũ khi vào vai Cẩm Khê. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cú liều mình của Diễm Hương

Như chị có chia sẻ, bản thân chưa từng có cảnh tình cảm trên phim, vậy nếu như nói Cẩm Khê là cú liều mình của Diễm Hương thì chị nghĩ sao?

- Điều đó là đúng! Thực ra, tôi và anh Hồng Quang cũng đã ở bên nhau hơn chục năm rồi. Và từ trước đến giờ tôi cũng luôn né tránh những vai diễn có cảnh tình cảm vì mình đã là phụ nữ có chồng. Mọi người luôn nói rằng, vợ chồng cùng là diễn viên sẽ dễ thông cảm cho nhau, nhưng mà nói thật là cũng chẳng có người đàn ông nào mong muốn vợ mình đi ôm, hôn người khác.

Diễm Hương thừa nhận, vai diễn Cẩm Khê là một cú liều mình. (Ảnh: Chụp màn hình)

Lần đầu tiên đóng cảnh "nóng", Diễm Hương có lo lắng sự cố xảy ra không?

- Tôi cảm thấy may mắn vì bạn diễn của tôi là Bình An. An đã có kinh nghiệm vào vai "phi công trẻ" trên màn ảnh rồi nên tạo cho tôi cảm giác thoải mái để tôi không quá ngượng ngùng. Bên cạnh đó thì đội ngũ phục trang của đoàn phim cũng rất chu đáo, chuẩn bị áo quây, quần bảo hộ cho tôi cẩn thận nên không lo xảy ra sự cố gì hết.

Khi thực hiện những cảnh quay tình cảm đầu tiên của Diễm Hương với Bình An, chị đã có sự chuẩn bị như thế nào về mặt tâm lý?

- Khi làm vai này kết hợp với Bình An, tôi luôn làm việc với tâm thế là một người đàn chị, kiểu như "chẳng có chuyện gì xảy ra được cả vì ta là chị mi mà". An cũng rất chuyên nghiệp biết cách làm thế nào để hai chị em làm việc không phải quay đi quay lại nhiều. Nói là không phải quay lại nhiều lần nhưng cũng ít nhất phải làm 3 đúp mỗi cảnh vì phải quay nhiều góc máy, nhiều cỡ cảnh.

Đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng là một người rất tinh tế, anh rất vui tính và thương diễn viên, anh luôn luôn tìm cách để có những cảnh quay vừa đủ không bị quá đà, tìm cách làm cho không khí không bị căng thẳng. Anh Việt cũng biết tôi có gia đình rồi nên không thể nào đóng những cảnh quá táo bạo. Đó cũng là điều quan trọng giúp tôi cảm thấy tự tin.

Sự chuyên nghiệp của ê-kíp giúp Diễm Hương tự tin khi lần đầu đóng cảnh tình cảm trên phim. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi đạo diễn hô cắt cảnh hôn, cảm xúc của chị ra sao?

- Có hôm đầu tiên làm việc tôi vẫn chưa quen, vì chính xác là nụ hôn đầu tiên của tôi trên màn ảnh. Cảnh đầu tiên kết thúc, đạo diễn Bùi Quốc Việt mới chỉ tôi và cười bảo: "Hương hèn nhé, hôn kiểu gì mà hôn không tới, hôn thì phải có cảm xúc, có trách nhiệm với vai diễn chứ!".

Đúng ra thì Cẩm Khê là nhân vật rất chủ động, đặc biệt trong việc bày tỏ tình cảm với Quân (Bình An), vì là cảnh đầu nên tôi cũng hơi e ngại. Nhưng sau nhận xét của đạo diễn thì tôi nhận ra là mình không thể làm việc theo kiểu ấy được, vì tôi đã nhận vai thì phải làm thật chuẩn chỉ.

Xin cảm ơn Diễm Hương với những chia sẻ rất thú vị!