Điểm mặt những xe ô tô tiết kiệm xăng nhất Việt Nam

Một chiếc xe ô tô có mức hao phí hợp lý, tiết kiệm xăng sẽ giúp giảm bớt chi phí cho xe trong suốt quá trình sử dụng. Sau đây hãy điểm qua các dòng xe ô tô tiết kiệm xăng nhất tại Việt Nam 2020 theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam.



Các mẫu xe tiết kiệm xăng được sắp xếp theo từng phân khúc như sau (mức tiêu hao nhiên liệu được tính theo ô tô di chuyển trên đường hỗn hợp):

Phân khúc xe ô tô hạng A tiết kiệm xăng

Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage là dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc giá rẻ, hưởng thuế 0% do nhập từ Thái Lan với khá nhiều ưu điểm được khá nhiều người dùng tin tưởng, lựa chọn. Mitsubishi Mirage - mẫu hatchback có kích thước nhỏ gọn giúp cho xe dễ dàng di chuyển trên những con đường đông đúc và có phần nhỏ hẹp ở đô thị tại Việt Nam.

Mitsubishi Mirage nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển trong các đô thị

Với thiết kế bên ngoài có phần bắt mắt, trẻ trung, năng động nhưng giá thành hợp lý chỉ dao động từ 350,5 triệu đồng – 450,5 triệu đồng, chế độ hậu mãi tốt cùng mức tiêu thụ nhiên liệu đạt được 6,53/5,47/6,03 lít cho 100km di chuyển lần lượt trên 3 loại đường là đô thị/cao tốc/hỗn hợp).





Mitsubishi Mirage được đánh giá là một trong những mẫu xe ô tô tiết kiệm xăng nhất trên thị trường theo số liệu được cung cấp từ Cục Bảo vệ môi trường Mỹ EPA dành cho mẫu xe ô tô Mitsubishi này. Nếu bạn đang tìm kiếm những mẫu xe hạng A có giá thành rẻ mà lại tiết kiệm nhiên liệu thì không thể bỏ qua Mitsubishi Mirage.

Suzuki Celerio GL

Suzuki Celerio GL cũng là dòng xe du lịch dành cho các khu đô thị cỡ nhỏ, nhập khẩu từ Thái Lan, được xem là dòng xe tiết kiệm xăng nhất trong phân khúc hạng A. Mặc dù có doanh số tiêu thụ không cao nhưng Suzuki Celerio GL là là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất với phiên bản MT đứng đầu với mức tiêu hao nhiên liệu chỉ với 4,33 lít/100km. Giá xe Suzuki Celerio GL từ 329 triệu.

Suzuki Celerio tiết kiệm nhiên kiệm nhiên liệu nhất phân khúc A

Suzuki Celerio GL CVT

Tiếp tục là là một mẫu xe nhỏ gọn, thời trang khác đến từ nhà Suzuki cũng có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp đáng nể chỉ 4,83L cho 100km di chuyển. Giá xe từ 359 triệu là một con số hấp dẫn cho mẫu xe gia đình nhỏ gọn, tiết kiệm xăng.

Suzuki Celerio GL CVT mẫu xe nhỏ gọn, thời trang tiết kiệm nhiên liệu

Xe ô tô hạng B tiết kiệm x

Mazda 2 sedan

Mazda 2 sedan thuộc phân khúc xe hạng B đến từ thương hiệu Mazda Nhật Bản với thiết kế sang trọng, động cơ vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, ổn định và tối ưu nhất. Có giá thành từ 459 - 619 triệu, Mazda 2 sedan sử dụng động cơ 1.5L có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp đạt 4,73 - 4,98 lít cho 100km di chuyển giúp thỏa mãn đầy đủ cho người tiêu dùng cả về cái nhìn bên ngoài, tiết kiệm xăng mà giá thành hợp lý.

Mazda 2 sedan dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc B

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage cũng là một dòng xe thuộc phân khúc hạng B giống như Mazda 2 sedan. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, tuy không phải dòng xe có doanh số tiêu thụ tốt tại thị trường Việt Nam nhưng để nói về độ tiết kiệm nhiên liệu thì không thể không nhắc đến Mitsubishi Attrage. Với nhiều cải tiến cả về nội - ngoại thất nâng cấp tiện nghi nhưng vẫn giữ mức giá hấp dẫn từ 375 - 460 triệu mang lại giá trị thiết thực cho khách hàng, cụ thể phiên bản MT của Mitsubishi Attrage 2020 được ghi nhận là 5,09 lít/100 km và 5,36L/100km với phiên bản CVT.

Mitsubishi Attrage mới mang đến nhiều trải nghiệm mới cho người dùng

Mazda 3 hatchback

Mazda 3 hatchback có mức tiêu thụ nhiên liệu là 5,47 - 5,69 lít/100km đường hỗn hợp, Mazda 3 hatchback được ghi nhận là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc hạng C tại Việt Nam. Tiếp theo là phiên bản MT của biến thể Mazda 3 sedan với 5,9 lít/100 km. Tuy được xem là dòng xe tiết kiệm nhiên liệu hơn nhưng trên thực tế các khách hàng ở Việt Nam vẫn ưu ái lựa chọn Mazda 3 sedan nhiều hơn bởi những ưu điểm vượt trội về thiết kế hiện đại, sang trọng, nhiều trang bị tiện nghi và giá thành hợp lý . Cụ thể trong 7 tháng đầu năm, có tới 4293 xe Mazda 3 sedan bán ra trong khi doanh số của Mazda 3 hatchback chỉ là 382 xe. Mazda 3 có giá dao động từ 719 - 939 triệu đồng tùy phiên bản và hãng thường đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng.

Mazda 3 hatchback được độ lại phần ngoại thất độc đáo

Phân khúc xe ô tô hạng D



Honda Accord

Honda Accord là mẫu xe chỉ mới ra mắt trong vòng 1 năm trở lại đây nhưng doanh thu của dòng xe này không được khả quan mấy. Hiện nay Honda Accord được phân phối tại Việt Nam với chỉ một phiên bản sử dụng động cơ xăng 1.5 lít tăng áp I4 kết hợp hộp số CVT. Giá xe ở mức 1,319 - 1,329 tỷ tùy màu sắc. Do mức giá cao so với các mẫu xe cùng phân khúc nên đây cũng là lý do mẫu xe này tiêu thụ khá chậm tại thị trường Việt.

Honda Accord dòng xe tiết kiệm xăng nhưng lượng tiêu thụ không cao

Ford Ecosport

Ford Ecosport dòng xe nhỏ gọn này hiện có giá bán từ 546 - 689 triệu, có mức tiêu hao nhiên liệu là 5,98 lít/100km với bản Ambiente; 6,17 lít/100km với bản Titanium và 6,39 lít/100km với bản Trend. Được đánh giá là mẫu xe tiêu thụ nhiên liệu "khiêm tốn" nhất phân khúc SUV cỡ nhỏ tại Việt Nam rất đáng quan tâm.

Ford Ecosport dòng xe sử dụng nhiên liệu khiêm tốn nhất phân khúc

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu 2.2L chỉ tốn khoảng 5,94 lít nhiên liệu/100km. Con số này đã giúp Hyundai Santafe trở thành mẫu xe vừa tiết kiệm nhiên liệu, vừa ăn khách nhất phân khúc SUV 7 chỗ phổ thông tại thị trường Việt. Hyundai Santa Fe hiện đang được bán tại thị trường Việt Nam với 6 phiên bản và có giá niêm yết từ 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng.

Hyundai Santa Fe mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu và ăn khách nhất phân khúc SUV 7 chỗ

Hyundai Tucson

Theo các số liệu từ hãng đưa ra thì Hyundai Tucson với bản máy dầu đặc biệt 2.0L đạt 6,4 lít/100km, thấp nhất so với các dòng xe có cùng phân khúc như Honda CR-V là 6,9 lít/100km và Mitsubishi Outlander là 7,2 lít/100km cùng chu trình. Hyundai Tucson có giá dao động từ 799 - 940 triệu cùng 6 màu sơn. Đây cũng là mẫu xe có mức giá khởi điểm thấp nhất phân khúc ở thời điểm hiện tại.

Hyundai Tucson mẫu xe có giá khởi điểm thấp nhất hiện nay

Phân khúc MPV

Kia Rondo

Có doanh số tiêu thụ không mấy khả quan tại thị trường Việt Nam so với Mitsubishi Xpander hay Toyota Innova nhưng Kia Rondo lại là dòng xe tiêu thụ nhiên liệu ít nhất trong phân khúc. Trong đó Kia Rondo bản máy dầu 1.7L chỉ tiêu thụ 5,8 lít/100km trong chu trình hỗn hợp trong khi bản số sàn MT của Mitsubishi Xpander đạt 6,1 lít/100km và bản 2.0 của Toyota Innova lên tới 9,1 lít/100km. Hiện nay giá của Kia Rondo dao động từ 585 - 669 triệu đồng.

Kia Rondo dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại không được ưa chuộng so với các dòng xe khác cùng phân khúc

Trên đây là top những dòng xe tiết kiệm xăng nhất theo từng phân khúc khác nhau gây ấn tượng với người tiêu dùng tại Việt Nam. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng và điều kiện tài chính mà bạn có thể cân nhắc và lựa chọn một chiếc xe ô tô phù hợp nhất. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp bạn có thêm cái nhìn tổng quan về các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu hiện nay.