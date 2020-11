Phụ nữ muốn lái xe an toàn, thành thạo cần ghi nhớ những điều này

Ngày nay xe ô tô không chỉ là phương tiện đi lại được nhiều chị em lựa chọn vì thuận tiện mà còn là món đồ "trang sức" nâng tầm giá trị. Chị em phụ nữ trở nên chủ động hơn, tự tin hơn và không còn phải mất thời gian khi phải đợi người khác đưa đón hay đi taxi, những phương tiện công cộng. Bạn hoàn toàn làm chủ thời gian và điểm đến của mình, thay vì ngồi sau vô lăng của người khác, đặt sự an toàn của mình vào tay người khác. Giờ đây bạn hoàn toàn có thể tự mình trải nghiệm cảm giác làm chủ tay lái, thể hiện tính độc lập, năng động hơn.

Tự mình trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô lăng

Trước khi bước lên xe

Điều trước tiên chị em phụ nữ nên chuẩn bị đó là mua bảo hiểm cho xe ô tô của mình. Hãy tìm hiểu và mua bảo hiểm để tiết kiệm các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa xe. Ngồi sau vô lăng bạn cần nắm rõ luật trước tiên, thuộc hết các biển báo… Nắm vững các kỹ năng như lùi xe, tấp xe vào vỉa hè khi đang chạy, đánh đèn xi nhan, leo lề…

Khi bước lên xe

Khóa cửa xe cẩn thận

Trước hết bạn phải có kỹ năng bảo vệ mình khi rơi vào những tình huống nguy cấp. Nguyên nhân thứ nhất là bạn là phụ nữ, khi lái xe di chuyển một mình bạn cần đảm bảo an toàn cho mình. Hạn chế mở cửa nếu thấy có đối tượng khả nghi mang lại cảm giác không an toàn tiếp cận xe. Khóa cửa để phòng các tình huống xấu xảy ra, cân nhắc khi hạ kính xe và chỉ hạ một khoảng nhỏ đủ để giao tiếp.

Thắt dây an toàn là điều đương nhiên bắt buộc khi điều khiển xe dù bạn là nam hay nữ để bảo đảm an toàn. Nhiều người bỏ qua bước này vì nghĩ dây an toàn khá vướng víu và làm giảm khả năng linh hoạt khi vận hành xe. Thực tế là dây an toàn có đôi chút bất tiện nhưng vẫn là biện pháp đảm bảo an toàn cho bạn nhất khi điều khiển xe. Dây an toàn giúp cho người sử dụng xe ô tô hạn chế bị va đập nếu xuất hiện tình huống dừng đột ngột, phanh gấp, hạn chế bị sát thương khi có tai nạn xảy ra.

Chỉnh ghế lái sao cho có tư thế cầm lái thoải mái nhất, không quá gần cũng không quá xa ghế lái. Điều chỉnh khoảng cách sao cho thoải mái nhất, chân người sử dụng chạm tới chân ga, chân thắng, không bị cảm giác chới với. Điều này cũng hết sức quan trọng bởi tư thế lái xe là rất quan trọng. Một phần là chị em phụ nữ có vóc dáng nhỏ nhắn hơn cánh mày râu. Vì vậy cần chỉnh ghế sao cho tầm nhìn của bạn được thoáng nhất và cao hơn vô lăng để không bị chắn mất tầm nhìn.

Khi lái xe

Nếu bạn điều khiển phương tiện trong các thành phố lớn, tuyệt đối không bám theo sau đuôi xe buýt. Vì xe buýt có lộ trình riêng, thường xuyên tấp vào bến, hay thắng gấp, dừng đột ngột… Nếu không giữ được khoảng cách an toàn với xe buýt thì nên di chuyển cách xa càng tốt. Không nên nhường đường cho xe sau vượt lên nếu tay lái chưa thật sự vững. Vì khi đã nhường đường cho xe sau vượt lên chị em phụ nữ rất khó để trở lại làn đường cũ, dễ bị mắc các lỗi phạt khi lưu thông nếu có lực lượng chức năng. Chỉ nhường đường khi trên đường thông thoáng hơn và nhớ đánh đèn xi nhan, nhấn còi khi muốn chuyển làn, vượt xe khác. Theo kinh nghiệm vượt xe an toàn, nên quan sát kỹ trước, sau, hai bên và vượt phía bên tay trái.

Giữ khoảng cách vừa đủ với xe trước mặt để tránh những sự cố như "chạm mông" xe đi phía trước. Tuy nhiên cũng không chừa quá nhiều khoảng cách khi bị tắc đường nếu bạn không muốn bị xe máy chen ngang. Nếu đã để lọt một chiếc xe máy thì hẳn bạn đã biết điều gì diễn ra tiếp theo rồi đấy. Những chiếc phía sau sẽ đồng loạt tiến theo, nguy cơ trầy xe và mắc cứng một chỗ là khó tránh khỏi.

Luôn làm chủ tốc độ. Khi điều khiển phương tiện, tốc độ là điều chị em phụ nữ cần chú tâm nhất, bởi trong mọi tình huống nếu giữ đúng tốc độ, tay lái vững thì mọi việc đều được xử lý dễ dàng hơn. Không di chuyển quá nhanh hay quá chậm, trong quá trình điều khiển xe ô tô chị em phụ nữ nên lưu ý quan sát hay bên, phía trước và phía sau.

Luôn làm chủ tốc độ khi điều khiển phương tiện

Nếu chị em điều khiển xe số tự động hãy nhớ nguyên tắc không được sử dụng cùng lúc 2 chân. Theo kinh nghiệm lái xe số tự động an toàn, chỉ nên sử dụng chân thuận, nhớ kĩ khi đang chạy mà buông ga thì đạp thắng, buông thắng thì chuyển qua đạp ga. Điều này giúp chị em phụ nữ luôn đưa mình vào trạng thái tập trung cao, tránh tình trạng trong khi muốn đạp thắng thì lại đạp nhầm chân ga hay ngược lại gây tai nạn không mong muốn.



Không sử dụng các chất kích thích, đồ uống có cồn trước và trong khi điều khiển xe ô tô. Những loại đồ uống hay các chất này gây nguy hiểm trong quá trình vận hành xe, khiến bạn không tỉnh táo, mất tập trung, không làm chủ được hành vi và cũng làm cho sức khỏe của chị em phụ nữ ảnh hưỡng nghiêm trọng.

Đậu xe

Tìm nơi sáng, đông người qua lại để đậu trong bãi đậu xe, như vậy sẽ an toàn hơn khi bạn lái xe một mình. Nên đậu xe ở những vị trí dễ thấy, những góc trong tầm quan sát của camera, tránh các góc khuất. Nên ghi nhớ vị trí đậu xe để không mất thời gian tìm kiếm, tránh đối tượng xấu chú ý, có cơ hội hành động. Nên cầm sẵn chìa khóa, mở cửa và vào xe ngay. Không cầm nhiều đồ hay những tài sản có giá trị trên tay ở những góc khuất, nên mở cửa vào xe và chốt cửa ngay.

Chọn vị trí đậu xe an toàn, dễ thấy

Cẩn trọng khi ra đường vào buổi tối

Chị em phụ nữ không nên tự lái xe ra đường vào quá khuya hay đi một mình đường dài. Nên có người đi cùng để xử lý các tình huống nhạy cảm. Bởi ban đêm có rất nhiều tình huống xảy ra gây nguy hiểm cho chị em. Nếu có điều kiện hãy lắp camera hành trình hay thiết bị dẫn đường khi ra đường một mình đây là những công cụ hỗ trợ đắc lực cho chị em phụ nữ.