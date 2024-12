Kết thúc giảm 50% lệ phí trước bạ ô tô: Xe lắp ráp chịu áp lực gay gắt từ xe nhập khẩu

Chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, áp dụng từ ngày 1/9 đến 30/11/2024, đã mang lại những hiệu quả tích cực cho thị trường ô tô Việt Nam.

Nhìn từ mặt tăng trưởng doanh số bán hàng có thể thấy rõ. Theo đó, trong tháng 9/2024, doanh số bán ô tô toàn thị trường đạt 36.585 xe, tăng 45% so với tháng 8. Đặc biệt, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 19.500 xe, tăng 62% so với tháng trước đó. Tháng 10/2024 tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng với 38.761 xe bán ra, cao nhất từ đầu năm. Doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 21.113 xe, tăng 8% so với tháng 9.

Xe lắp ráp trong nước hậu giảm lệ phí trước bạ sẽ phải có nhiều chính sách để có doanh số bán hàng tốt hơn dịp cuối năm.

Rõ ràng chính sách giảm lệ phí trước bạ đã kích thích nhu cầu mua sắm ô tô của người tiêu dùng, giúp họ tiết kiệm chi phí đáng kể khi mua xe. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, chính sách này giúp tăng doanh số bán hàng, cải thiện tình hình kinh doanh trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn.



Tuy nhiên, việc chính sách kết thúc vào ngày 30/11/2024 có thể dẫn đến những thách thức mới cho thị trường trong thời gian tới.

Trả lời PV Dân Việt, chuyên gia xe Quang Anh cho biết, doanh số bán xe dự kiến sẽ giảm sút, đặc biệt là đối với các mẫu xe sản xuất trong nước, do người tiêu dùng đã tận dụng mua xe trong giai đoạn ưu đãi. Ngoài ra, sự cạnh tranh từ xe nhập khẩu, cùng với việc nhiều mẫu xe mới và phiên bản nâng cấp liên tục ra mắt, sẽ tạo thêm áp lực cho các nhà sản xuất trong nước.

Dự kiến, tổng sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước cả năm 2024 sẽ đạt trên 350.000 xe, chỉ tăng nhẹ so với 347.400 xe của năm 2023. Ngược lại, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dự kiến đạt hơn 180.000 xe, tăng mạnh so với 118.942 xe của năm 2023.

Đáng chú ý, xe nhập khẩu từ Trung Quốc đang trỗi dậy mạnh mẽ, gây áp lực không nhỏ lên các dòng xe từ Thái Lan và Indonesia. Trong 10 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu gần 142.800 ô tô nguyên chiếc, tăng 37,5% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.



Sự gia tăng nhập khẩu ô tô phản ánh nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam đối với các dòng xe nhập khẩu, đặc biệt là xe điện và xe hybrid. Các hãng xe từ Trung Quốc đang mở rộng thị phần tại Việt Nam, thu hẹp khoảng cách với các nhà cung cấp từ Thái Lan và Indonesia.

Với xu hướng tăng trưởng hiện tại, thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Sự đa dạng hóa các dòng xe và công nghệ mới, cùng với nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh và phát triển của thị trường này.

Omoda C5 là mẫu xe Trung Quốc mới nhất gia nhập thị trường Việt.

Trong khi chuyên gia xe Thế Đạt cho biết, hiện nay có một bộ phận người dùng có tâm lý thích xe nhập bởi họ cho rằng xe nhập có chất lượng cao hơn xe lắp ráp trong nước.

"Sự chênh lệch về giá của xe nhập và xe lắp ráp cho thấy thị hiếu của người mua đang thay đổi. Đơn cử như Mitsubishi Xpander, luôn dẫn đầu về doanh số không chỉ bởi sự đa dụng mà còn được đánh giá về sự bền bỉ, chất xe "lành". Kể cả ở phân khúc xe cũ, giá xe nhập cũng cao hơn xe lắp ráp", ông Đạt nói.

"Xe lắp ráp thực tế đã tăng doanh số đáng kể trong năm 2024. Và để nâng cao sự cạnh tranh với xe nhập, các nhà sản xuất, lắp ráp xe trong nước cần tập trung vào chất lượng sản phẩm, và những chính sách ưu đãi, kích cầu, bảo hành bảo dưỡng".

Để ứng phó với tình hình này, chuyên gia Quang Anh cho rằng các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước cần điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tăng cường chất lượng sản phẩm và dịch vụ hậu mãi để giữ vững thị phần trước sự cạnh tranh khốc liệt từ xe nhập khẩu. Việc cân bằng giữa nguồn cung và nhu cầu thị trường, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công trong tương lai.

Về phía đại lý, ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Hyundai An Khánh chia sẻ: "Trong thời điểm giảm 50% phí trước bạ, doanh số của đại lý chúng tôi có sự tăng trưởng tốt. Tuy nhiên trong khoảng 10 ngày trước khi ưu đãi này hết hiệu lực, lượng khách giảm mạnh. Trong giai đoạn nước rút cuối năm 2024, chúng tôi cũng có chuẩn bị các chương trình ưu đãi dù vậy năm nay cũng khó mong chờ vào sự khởi sắc".