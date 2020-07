Diễm My 9X - Thanh Sơn "Tình yêu và tham vọng" ngọt ngào, tình tứ từ trong phim đến ngoài đời

Diễn viên Diễm My 9X và Thanh Sơn

Bộ phim "Tình yêu và tham vọng" đang được phát sóng trên VTV3 vào khung giờ vàng đang ngày một thu hút khán giả truyền hình bởi chuyện tình yêu vòng tròn giữa các nhân vật, đặc biệt Phan Hoàng Linh (Diễm My 9X) và Sơn (Thanh Sơn) được khán giả yêu thích và mong muốn cặp đôi sớm về bên nhau.

Trong bộ ảnh mới nhất, cả hai đã có những cử chỉ tình tứ khiến khán giả ngưỡng mộ và thích thú.

Chia sẻ về bạn diễn, Diễm My cho biết, đối với cô, Thanh Sơn là bạn diễn rất tuyệt và nam diễn viên luôn có cách khiến cô cười. Cả cô và Thanh Sơn rất thích thú khi được nhiều khán giả tích cực "đẩy thuyền" trong phim.

Không chỉ xuất hiện tình tứ bên nam diễn viên Thanh Sơn, nhân vật Ánh (Thuỳ Anh) là em gái Phan Hoàng Linh cũng xuất hiện với sự ăn ý khớp với nội dung phim, câu chuyện tình yêu tay ba với nhiều tình tiết gay cấn và kịch tính.

Diễn viên Thuỳ Anh, Thanh Sơn, Diễm My 9X

Trong phim, Diễm My và Thuỳ Anh là chị em cùng cha khác mẹ, còn Thanh Sơn là chàng giám đốc pháp chế điển trai của một tập đoàn bất động sản lớn. Sẽ không có gì nếu Thanh Sơn không đem lòng yêu nhân vật của Diễm My và Cam Ánh của Thuỳ Anh lại yêu Sơn. Vốn thường xuyên ghen tỵ với cô chị xinh đẹp, giỏi giang, nay lại gặp crush của mình yêu chị, Ánh đã tìm mọi cách phá hoại, chia rẽ cặp đôi.

Nếu trong phim, nhân vật Phan Hoàng Linh của Diễm My chưa làm rõ chuyện tình cảm với Sơn thì bộ ảnh lại mang một màu sắc khác. Trong concept bộ ảnh, Diễm My và Thanh Sơn rơi vào lưới tình say đắm nhưng gặp phải sự cản trở của người em gái mà cô rất thương. Kể từ đó, mỗi là quan hệ tay ba đã có những lúc rơi vào trạng thái đầy ngột ngạt, mệt mỏi, bức bối. Diễm My 9X rất khổ sở khi phải lựa chọn giữa tình yêu và tình thân.

Một bên là mối lương duyên sâu nặng không thể rời, một bên là cô em gái nhỏ dại, mong manh, Diễm My đã phải đấu tranh để em gái hiểu rằng tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu từ một phía, rằng nếu cô có từ bỏ người yêu vì em thì em và người đó cũng không thể bên nhau. Hơn nữa, khi cố giành lấy một thứ vốn không thuộc về mình, kết quả cuối cùng chắc chắn không phải là miền hạnh phúc.

Bộ ảnh với thông điệp về tình yêu và tình thân khiến bộ ba diễn viên cực kỳ thích thú. Thanh Sơn vẫn luôn cực kỳ phong độ khi diễn những cảnh tình cảm dù anh tâm sự đây là lần đầu tiên thử sức làm mẫu ảnh. Nam diễn viên dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của hai bạn diễn nữ và luôn cười rất tươi pha trò trong suốt quá trình làm việc chung. Có thể thấy, cả trong phim và ngoài đời, Thanh Sơn đều tương tác rất tốt với các bạn diễn.

Với nữ diễn viên trẻ Thuỳ Anh, cô đảm nhận vai diễn Ánh trong phim Tình yêu và Tham vọng không mấy khó khăn. Mặc dù đọc bình luận của khán giả nhiều lúc cô cũng rất buồn, thậm chí tức "sôi máu" nhưng Thuỳ Anh cho biết, khán giả chửi vai diễn chứng tỏ cô cũng đã thành công khi hoá thân vào nhân vật. Trong phim là thái cực ngược lại với nhân vật của Diễm My nhưng ngoài đời cả hai là chị em thân thiết.

Với Thuỳ Anh, vai diễn Ánh mọi người cảm thấy rất đáng ghét nhưng Diễm My lại có nhiều sự đồng cảm với cô em. Diễm My hiểu rằng khi thường xuyên bị so sánh với một ai đó, bị chê bai thậm tệ thì bất cứ ai cũng rất dễ có sự tổn thương và phản kháng tiêu cực. Bởi vậy, Diễm My rất thương Ánh và cũng rất nể diễn xuất của Thuỳ Anh ở vai diễn này.

Với bộ ảnh mới nhất này, bộ ba diễn viên đều mong muốn truyền tải thông điệp rằng: Đối với mỗi người, tình thân và tình yêu đều không thể thiếu trong cuộc sống. Đôi khi có thể bạn sẽ rất khó xử, rất đau lòng khi đứng giữa, nhưng tình cảm chân thành chắc chắn sẽ chạm tới trái tim những người mình yêu thương.

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Thiên Minh - một người bạn vô cùng thân thiết của Diễm My 9X. Thanh Sơn, Diễm My và Thùy Anh hy vọng bộ ảnh sẽ là một kỷ niệm đẹp của cả ba trước khi phim chính thức đóng máy vào thời gian tới.