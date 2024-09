Điểm nhấn trong dịp kỷ niệm 70 quan hệ Việt Nam – Mông Cổ

Phó GS. TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam chủ trì Hội thảo.Tham gia Hội thảo có GS Tserendorj Tsegmeg, Phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ, Ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ qua các thời kỳ, các học giả, chuyên gia hai nước, các sinh viên Mông Cổ đang học tập tại Việt Nam...

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh LC

Phát biểu khai mạc, Phó GS - TS. Nguyễn Đức Minh nhấn mạnh: Bề dày lịch sử quan hệ hai nước trong 70 năm qua tạo thuận lợi thúc đẩy quan hệ song phương lên một tầm cao mới... Hội thảo sẽ là dịp để các nhà khoa học và chuyên gia hai nước cùng xem xét toàn diện 70 năm quan hệ Việt Nam – Mông Cổ trên các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, an ninh-quốc phòng, kinh tế (thương mại và đầu tư), văn hóa-xã hội... Từ đó gợi mở các giải pháp chính sách nhằm khắc phục các hạn chế còn tồn tại và phát huy giá trị mối quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu vì hòa bình, ổn định và phồn vinh của cả hai nước...

Phó GS - TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh L.C

Đáp lại, GS Tserendorj Tsegmeg nêu rõ: Hợp tác giữa hai nước Mông Cổ - Việt Nam đang phát triển nhanh chóng trên mọi lĩnh vực, đó là nền móng vững chắc cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa các tổ chức khoa học. Mông Cổ và Việt Nam có rất nhiều tiềm năng để phát triển hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp, du lịch và đặc biệt là hợp tác trong chế biến, xuất nhập khẩu các sản phẩm từ chăn nuôi... Mông Cổ rất quan tâm đến kinh nghiệm phát triển và cách thức thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam. GS Tserendorj Tsegmeg tin tưởng các nhà khoa học hai nước sẽ hợp tác hiệu quả để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước phát triển...

Gs. Tserendorj Tsegmeg, Phó Chủ tịch, Viện Hàn lâm Khoa học Mông Cổ phát biểu. Ảnh L.C

Còn Đại sứ Jigjee Sereejav cho rằng, 70 năm qua, với những biến động phức tạp của quốc tế và khu vực, quan hệ Mông Cổ - Việt Nam vẫn không ngừng được củng cố và phát triển. Nhà nước và nhân dân Mông Cổ luôn ủng hộ Việt Nam, nhất là trong những lúc khó khăn – Đó là nền tảng thuận lợi cho sự phát triển hiệu quả quan hệ hai nước...Hội thảo có ý nghĩa rất quan trọng để cùng đánh giá quan hệ giữa hai quốc gia và xác định phương hướng hợp tác trong tương lai...Những ý kiến của các học giả, chuyên gia chắc chắn sẽ góp phần tích cức thúc đẩy quan hệ hợp tác Mông Cổ - Việt Nam tốt đẹp, hiệu quả hơn.





Hội thảo đã được nghe các tham luận về "Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và an ninh – quốc phòng" do PGS -TS. Phạm Hồng Thái trình bày; về "Quan hệ Việt Nam – Mông Cổ trên lĩnh vực kinh tế" do TS Võ Hải Thanh trình bày; "Quan hệ Mông Cổ - Việt Nam" do PGS -TS. Tsengellkham Byambaa trình bày. Các tham luận đã nêu bật những bước phát triển quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực trong 70 năm qua, chỉ ra những khó khăn thuận lợi, tiềm năng phát triển hợp tác nhất là hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, du lịch và kiến nghị những giải pháp thực hiện...

ĐSQ Mông Cổ tại Việt Nam tặng cuốn sách “Bí sử Mông Cổ tiểu sử Chingis Khaan” cho các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh L.C

Nhân dịp này Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học xã hội" cho PGS -TS. Tsengellkham Byambaa; ĐSQ Mông Cổ trao tặng tác phẩm "Bí sử Mông Cổ tiểu sử Chingis Khaan" –vừa được xuất bản tại Việt Nam để chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ Mông Cổ - Việt Nam.