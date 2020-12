Điểm sáng của phân khúc căn hộ hạng sang tại Hà Nội trong năm 2020

Khan hiếm nguồn cung căn hộ hạng sang



Tại Hà Nội, theo CBRE, suốt trong 9 tháng đầu năm nay, thị trường Hà Nội có 10.700 căn hộ chung cư mở bán mới, giảm 61% so với cùng kỳ năm trước. Riêng quý III/2020, Hà Nội đón thêm 3.500 căn mở bán, nhưng trong số này không có bất kỳ căn hộ hạng sang và căn hộ cao cấp nào.

Còn theo JLL, có khoảng 80% tổng nguồn cung bất động sản Quý III/2020 tại TP HCM thuộc phân khúc bình dân và trung cấp, trong khi đó chỉ có một dự án cao cấp được mở bán ở Quận 7, và không có dự án sang trọng nào được mở bán mới.

Khi quỹ đất ngày càng khan hiếm, nguồn cung các dự án hạng sang càng ít đi (Ảnh: Shutterstock)

Sự thiếu hụt nguồn cung mới trong khoảng thời gian dài tạo nên sự khan hiếm căn hộ hạng sang ở một số thành phố lớn. Thực tế ghi nhận trong 2 năm trở lại đây, nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang đang dần "cạn" tại vùng lõi các thành phố lớn của Việt Nam khi quỹ đất nội đô gần như không cò. Đặc biệt, ở một số quận nội thành như Ba Đình, Hoàn Kiếm của Hà Nội và Quận 1, Quận 2… của TP HCM.

Cùng với nguồn cung khan hiếm, giá bất động sản hạng sang cũng biến động mạnh. Hiện phân khúc căn hộ hạng sang trên địa bàn Hà Nội giá dao động từ 3.000 - 5.000 USD/m2. Còn ở TP HCM, nếu như trước đây, căn hộ hạng sang tại có giá bán dao động từ 3.000 - 5000 USD/m2 thì nay một số dự án xác lập mức giá từ 6.000 - 10.000 USD/m2.

Cũng bởi vậy, một số ít dự án hạng sang được mở bán thời gian gần đây có thanh khoản đột biến dù giá vẫn tăng. Theo Savills Việt Nam, tại TP HCM, có tình trạng một dự án hạng sang ngay trong phiên mở bán giá 7.000 USD/m2 chỉ trong một ngày mở bán đã có hàng trăm căn hộ được đặt chỗ. Ở Hà Nội, một số dự án đã hoàn thiện có thể bàn giao ngay, sản phẩm được đầu tư tốt như Grandeur Palace - Giảng Võ vừa được mở bán cũng lập tức ghi nhận tốc độ thanh khoản tốt, tạo dấu ấn dẫn dắt thị trường năm 2020.

Grandeur Palace - Giảng Võ "hâm nóng" phân khúc hạng sang

Tọa lạc tại trung tâm quận Ba Đình, vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô Hà Nội, Grandeur Palace – Giảng Võ là dự án hạng sang duy nhất mở bán vào cuối năm 2020 trong sự đón nhận của giới thượng lưu. Chủ đầu tư Văn Phú – Invest cho thấy tiềm lực và sự chuyên tâm khi mở bán dự án ở giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao ngay cho khách mua nhà. Không chỉ được khách hàng đón nhận, dự án này còn nhận được giải thưởng Căn hộ hạng sang tốt nhất tại Hà Nội 2020 (Best Luxury Condo in Hanoi 2020) do Asia PropertyGuru trao tặng.

Grandeur Palace - Giảng Võ mang tới trải nghiệm chân thực về phong cách thượng lưu đương đại thông qua hệ thống căn hộ, biệt thự và tiện ích dịch vụ hoàn chỉnh, đẳng cấp 5 sao. Tại đây, chủ đầu tư kiến tạo những không gian sống mang đến sự tiện nghi, thoải mái và thể hiện đẳng cấp riêng của mỗi chủ nhân. Đặc biệt, số lượng sản phẩm giới hạn chỉ 110 căn hộ - biệt thự giúp cộng đồng cư dân tại đây có sự chọn lọc và riêng tư.

Bất cứ khách hàng nào khi đặt chân đến căn hộ hoàn thiện tại Grandeur Palace - Giảng Võ đều không khỏi bất ngờ bởi căn hộ thực tế không khác biệt nhiều so với hình ảnh 3D đã quảng bá. Mỗi góc nhỏ trong căn hộ đều được chủ đầu tư chăm chút tỉ mỉ với mong muốn cùng chủ nhân kiến tạo nên một không gian sống giá trị đến từng m2.

Cảm nhận đẳng cấp khi bước vào không gian Grandeur Palace – Giảng Võ

Bước chân vào căn hộ là không gian phòng khách với màu sắc trang nhã, nội thất sang trọng, tinh tế và ấn tượng nhất toàn bộ căn hộ cao tầng được sử dụng kính Low - E 2 lớp, cách âm, cách nhiệt giúp chủ nhân căn hộ có thể tận hưởng cảnh sắc của thiên nhiên bên ngoài vào mỗi buổi sớm mai hay khi thành phố đã lên đèn. Qua lớp kính lọc sáng và tia cực tím Low – E, độ sáng trong căn hộ càng thêm rực rỡ, để dù nắng hay mưa, mỗi tổ ấm đều được đón không khí tươi tràn vào từng căn hộ.



Sàn gỗ được sử dụng là sàn gỗ ion âm có chức năng cân bằng trạng thái, duy trì sức khỏe cho mỗi chủ nhân. Từng không gian sống tại Grandeur Palace - Giảng Võ lựa chọn ngôn ngữ thiết kế hiện đại với những đường nét gọn gàng, sắc sảo gây ấn tượng mạnh mẽ. Sự sang trọng của những vật liệu cao cấp được tuyển chọn tỉ mỉ, tạo nên những ngôn ngữ thẩm mỹ bền vững cùng thời gian.

Nét đương đại sang trọng của Grandeur Palace – Giảng Võ

Bên cạnh đó, chất lượng tại các dự án hạng sang còn được đảm bảo nhờ sự tham gia vận hành và quản lý bởi các đơn vị quốc tế chuyên nghiệp. Tại Grandeur Palace - Giảng Võ, Văn Phú - Invest đã lựa chọn đồng hành cùng CBRE trong công tác quản lý, vận hành tòa nhà. Chính vì thế, dự án được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo những yêu cầu cao nhất của giới thượng lưu.



Có thể nói, sự đẳng cấp và độc bản trong mỗi căn hộ tại Grandeur Palace - Giảng Võ khiến mỗi chủ nhân thấy thấy hài lòng và hãnh diện. Và đó cũng chính là lý do khiến Grandeur Palace - Giảng Võ tuy vừa được mở bán nhưng đã trở thành một "từ khoá" dẫn dắt phân khúc căn hộ hạng sang trong năm 2020.

