Điểm thi đánh giá năng lực 2023 của Bộ Công an: Các trường đồng loạt công bố

Chi tiết link tra cứu điểm thi đánh giá năng lực 2023 của các trường công an như sau:

Học viện An ninh nhân dân https://hvannd.edu.vn/tracuudiem/diemd55

Học viện Cảnh sát nhân dân http://hvcsnd.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần https://dhkthc.bocongan.gov.vn/Tracuudiem/

Học viện Chính trị Công an nhân dân http://hvctcand.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

Đại học Phòng cháy chữa cháy https://daihocpccc.edu.vn/tracuubca/

Đại học An ninh nhân dân http://dhannd.edu.vn/tracuudiem-2023

Đại học Cảnh sát nhân dân https://dhcsnd.edu.vn/tra-diem-thi

Để tra cứu điểm thi đánh giá năng lực 2023 các trường công an, thí sinh truy cập các đường link trên và tìm điểm thi bằng cách nhập số báo danh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, mã bảo mật.

Giao diện phần tra cứu điểm thi đánh giá năng lực 2023 của Bộ Công an. Ảnh: CMH

Sau khi biết điểm thi, nếu có nhu cầu phúc khảo, thí sinh gửi đơn trực tiếp tới các trường đến 17h ngày 22/7.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 được tổ chức trong ngày 3/7 với sự tham gia của gần 16.000 thí sinh, tăng mạnh so với năm 2022.

Thí sinh chọn 1 trong 2 mã bài thi để dự thi, gồm: CA1: phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán; CA2: phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn.

Thời gian làm bài thi là 180 phút (phần trắc nghiệm 90 phút, phần tự luận 90 phút). Hình thức thi là thi viết.

Về cơ bản, đề tham khảo bài thi đánh giá của Bộ Công an năm nay giống với năm 2022, chỉ có một số điều chỉnh để phù hợp với Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2023.

Năm 2023, các trường đại học, học viện khối ngành công an nhân dân xét tuyển 2.000 chỉ tiêu (giảm 50 chỉ tiêu so với năm ngoái) và 1.200 chỉ tiêu vào hệ trung cấp.

Các học viện, trường đại học thuộc ngành công an tuyển sinh theo 3 phương thức: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GDĐT và quy định của Bộ Công an; xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau: ĐXT = (M1+M2+M3)*2/5 + BTBCA*3/5 + ĐC, trong đó: + ĐXT: điểm xét tuyển; + M1, M2, M3: điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển vào trường công an; + BTBCA: điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an; + ĐC: Điểm cộng.

Điểm cộng của thí sinh được xác định là tổng điểm ưu tiên theo quy chế của Bộ GDĐT và điểm thưởng quy định của Bộ Công an, theo công thức: ĐC = ĐƯT + Đth. Trong đó, ĐƯT = ĐT + KV. Cụ thể: + ĐC là điểm cộng; + ĐƯT là điểm ưu tiên; + ĐT là điểm ưu tiên đối tượng; + KV là điểm khu vực; + Đth là điểm thưởng.

Bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.