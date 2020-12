Điện ảnh Việt 2020 nhiều biến động: Thu Trang bứt phá, Hương Giang bị chê diễn xuất nhạt nhòa

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường phim ảnh Việt năm 2020 chịu ảnh hưởng không nhỏ. Từ giữa tháng 3 đến khoảng tháng 5/2020, các cụm rạp trên toàn quốc buộc phải dừng hoạt động. Nhiều dự án phim buộc phải đổi lịch công chiếu. So với hai năm trước, số phim ra rạp trong năm 2020 ít hơn đáng kể. Nhiều bộ phim thu hút được sự quan tâm của khán giả bởi sự tiến bộ, bứt phá của các diễn viên tham gia.

Trường Giang vào vai đứa con ngỗ ngược trong "30 chưa phải Tết".

Trường Giang

Đầu năm 2020, "30 chưa phải Tết" do Trường Giang thủ vai chính ra rạp trong sự mong chờ, háo hức của công chúng. Phim còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc như: NSND Hồng Vân, NSND Việt Anh, Mạc Văn Khoa… "30 chưa phải Tết" truyền tải đến công chúng thông điệp về gia đình. Tham gia dự án phim của đạo diễn Quang Huy, Trường Giang đã bước ra khỏi vùng an toàn là diễn hài của mình để vào vai một đứa con ngỗ ngược.



Tuy nhiên, trước ngày công chiếu, "30 chưa phải Tết" lao đao vì vấn đề kiểm duyệt nội dung, đứng trước nguy cơ không ra rạp đúng hẹn. Do vậy, ê-kíp sản xuất phải chỉnh sửa lại khá nhiều. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người sau khi xem phim cảm thấy khó hiểu, hụt hẫng. Dự án điện ảnh này thu về 45 tỷ đồng, một con số khá khả quan. Tuy nhiên, con số này so với những dự án phim Trường Giang đóng chính trước đó lại lép vế hơn.

Ninh Dương Lan Ngọc giữ vững phong độ ở "Gái già lắm chiêu 3".

Ninh Dương Lan Ngọc

Ra mắt đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán 2020, "Gái già lắm chiêu 3" nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc trên đường đua phim Tết sau một năm thành công với "Cua lại vợ bầu" (2019). Trong phim "Gái già lắm chiêu 3", Ninh Dương Lan Ngọc được nhận xét là giữ vững phong độ. Bộ phim thu về hơn 168 tỷ đồng, trở thành bộ phim Tết có doanh thu cao nhất 2020.



Hương Giang

Tháng 2/2020, Hương Giang cho ra mắt phim điện ảnh "Sắc đẹp dối trá" do cô thủ vai chính. Trong phim này, người đẹp vào vai một anh chàng là diễn viên đóng thế luôn mang ước mơ được trở thành phụ nữ. Số phận đẩy đưa khiến anh phải sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới, tránh bị truy sát. Sau đó, loạt tình huống dở khóc dở cười xảy ra.

Sau ngày phim ra mắt, Hương Giang đối diện với nhiều tranh cãi. Mặc dù đây là tác phẩm được lấy cảm hứng từ cuộc đời của Hương Giang và được "xào nấu" nhưng khán giả nhận xét các tình tiết diễn ra quá phi lý. Chưa kể, diễn xuất của Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 có phần gượng gạo, không hẳn làm hài lòng người xem. Thậm chí, có người so sánh phim "Sắc đẹp dối trá" với nồi lẩu thập cẩm kém vị đến từ Hương Giang. Bởi ngoài nhan sắc của người đẹp thì phần còn lại của "Sắc đẹp dối trá" khiến người xem ngao ngán từ nội dung cho đến diễn xuất.



Hương Giang bị chê tơi tả sau khi "Sắc đẹp dối trá" ra mắt.

Thu Trang

Trong năm 2020, ba bộ phim điện ảnh có Thu Trang tham gia diễn xuất được công chiếu là: "Đôi mắt âm dương", "Tiệc trăng máu" và "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử". Trong "Đôi mắt âm dương", Thu Trang vào vai một người phụ nữ mất trí nhớ, có khả năng đặc biệt với nhiều chuyển biến tâm lý phức tạp. Vai diễn này là một bước đệm để Thu Trang chinh phục khán giả ở những dự án phim tiếp theo.

Phim "Tiệc trăng máu" ra mắt, Thu Trang vào vai một người vợ mơ mộng, vô tư quá mức, cố gắng chăm chút cho gia đình. Cô nhiều lần cố nuốt sự tủi thân của mình vào bên trong để giữ gìn thể diện cho ông xã trước mặt mọi người. Theo dõi "Tiệc trăng máu", khán giả không ít lần cười nghiêng ngả với một số câu thoại, cử chỉ, biểu cảm hài hước của Thu Trang. Thu Trang đã góp một phần không nhỏ vào việc mang lại tiếng cười cho khán giả, giúp phim bớt màu sắc u ám. Có ý kiến đánh giá Thu Trang đã đạt đến cột mốc mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

"Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử" gây sốt phòng vé cuối năm 2020. Thu Trang nhận được "mưa lời khen" từ đồng nghiệp và khán giả với. Trong phim, nữ diễn viên đã thể hiện được tình nghĩa anh em trong giang hồ và loạt cảnh hành động đẹp mắt. Một lần nữa, Thu Trang thể hiện được sự bứt phá của mình.

Ba dự án phim điện ảnh có Thu Trang tham gia diễn xuất trong năm 2020.

Hoàng Thùy Linh

Cuối tháng 11/2020, "Trái tim quái vật" chính thức ra mắt khán giả. Đây là dự án phim điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Hoàng Thùy Linh sau "Thần tượng" năm 2013. Có vẻ như Hoàng Thùy Linh đã lựa chọn một vai diễn phù hợp để trở lại với điện ảnh. Mọi biểu cảm, cảm xúc mà Hoàng Thùy Linh truyền tải đều không làm người xem khó chịu. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Hoàng Thùy Linh trở nên an toàn, chưa tạo được sự đột phá.