Lý do gì khiến “Penthouse: Cuộc sống thượng lưu” đang hot đình đám nhưng lượng rating vẫn sụt giảm?

Ngày 29/12, trang Nielsen Korea (Hàn Quốc) đưa tin tập 18 "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" vừa lên sóng nhận rating giảm hơn so với tập trước đó. Cụ thể, tập 17 "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" ghi nhận rating trung bình 24%. Đây là con số khá ấn tượng dành cho bộ phim. Nhưng, tập 18 chỉ nhận về rating trung bình 21%.

"Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi nội dung hấp dẫn, kịch tính.

Thời gian qua, "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng bởi nội dung hấp dẫn, kịch tính, dàn diễn viên có thực lực và bối cảnh sang xịn. Chỉ với hai tập phim đầu tiên, lượng rating của "Penthouse: Cuộc chiến thượng lưu" đã hơn 10%. Con số này giúp phim vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng tỷ suất xem đài so với các phim chiếu cùng khung giờ.

Chưa kể, đoàn làm phim vừa xác nhận "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" sẽ tăng thêm 1 tập so với dự kiến ban đầu. Như vậy, phim sẽ kết thúc ở tập 21 đồng thời có thêm phần 2 và phần 3. Đây là một tin vui dành cho các "mọt phim" Hàn Quốc. Vì thế, thông tin rating phim bị sụt giảm khiến nhiều người bất ngờ.

Một cảnh quay trong tập 18 "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu".

Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm rating được cho rằng do quyết định giới hạn độ tuổi khán giả từ nhà sản xuất. Bởi, "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" từng gây tranh cãi vì có quá nhiều cảnh gợi dục, ngoại tình, bạo lực học đường… Nhưng bộ phim chỉ gán mác 15+. Trước áp lực dư luận và yêu cầu từ phía Ủy ban Kiểm duyệt truyền hình Hàn Quốc, nhà sản xuất buộc phải điều chỉnh mức giới hạn độ tuổi.

Đại diện nhà sản xuất "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" cũng lên tiếng về nguyên nhân rating phim sụt giảm. Người này cho biết sau khi thảo luận nội bộ, phía nhà sản xuất quyết định xếp hạng tập 18 và tập 19 sắp lên sóng dành cho những khán giả trên 19 tuổi. Quyết định này sẽ hạn chế một bộ phận khán giả yêu thích phim. Lượng rating tập 18 "Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" trung bình là 21% cho thấy phim vẫn thu hút được sự quan tâm và yêu thích từ khán giả.

Phim mang đến cho khán giả những bài học đáng suy ngẫm về mặt tối của con người khi đứng trên đỉnh cao danh vọng.

"Penthouse: Cuộc sống thượng lưu" (tên gốc: "The Penthouse: War in life") lấy bối cảnh trong tòa chung cư cao cấp 100 tầng. Ba người phụ nữ Shim Soo Ryeon (Lee Ji Ah), Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) và Oh Yoon Hee (Eugene) có hoàn cảnh sống khác nhau, hướng tới những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, họ được gắn kết với nhau bằng nhiều lý do: mâu thuẫn, có chung điều quan tâm, sự ghen tuông, đố kỵ trong tình cảm… Phim mang đến cho khán giả những bài học đáng suy ngẫm về mặt tối của con người khi đứng trên đỉnh cao danh vọng.