Diễn biến mới vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An)

Liên quan đến vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương, ông Lê Thanh Long - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã Cửa Lò thông tin rằng, báo cáo bước đầu từ cơ quan công an đã thu thập và xác định một số đặc điểm, thông tin của người nghi rải tờ rơi.

Ngày 8/12, thông tin với phóng viên Dân Việt, ông Lê Thanh Long cho biết, Thị Ủy đã cử tổ công tác mời ông T.M.L lên làm việc.

"Anh L trình bày chứng cứ ngoại phạm. Anh L cho rằng, tối hôm đó anh đi ra khách sạn của con gái, sau đó quay về trong đêm nên chiếc xe xuất hiện trong khung giờ đó (khung giờ rải tờ rơi (tối 31/7) - PV)", ông Long cho biết.

Hình ảnh chụp cổng Thị Uỷ Cửa Lò. Ảnh: Hồng Nhân.

Theo vị Phó Bí thư, nếu muốn nắm rõ thông tin cụ thể, PV nên liên hệ với ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch HĐND thị xã.





Trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Hồng Quang cho biết: "Việc Thường trực Thị Uỷ giao, đang trong quá trình làm việc nên chưa có kết quả, khi nào có sẽ thông tin lại với quý báo".

Để rộng đường dư luận, Dân Việt đã liên với ông T.M.L - người được nhắc tên liên quan đến vụ rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương.

Ông L xác nhận, ông đã báo cáo Thường trực Thị Ủy và trực tiếp làm việc với tổ công tác (do ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phụ trách - PV) liên quan đến vụ việc trên.

"Cơ quan công an không đủ cơ sở để kết luận, tôi báo cáo Thường trực tránh hiểu nhầm, oan sai gây mất uy tín danh dự", ông L nói.

Khu vực thuộc UBND phường Nghi Hương- nơi xảy ra vụ việc rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ. Ảnh: Hồng Nhân.

Ông L cũng giải thích vì sao ông được nhắc tên và phải làm việc với Thường trực Thị Uỷ.

"Tôi không hề mẫu thuẫn gì với cán bộ phường mới. Bởi vì thế này, tôi có con gái út làm doanh nghiệp, kinh doanh khách sạn. Trong mùa du lịch, hầu như đêm nào tôi cũng ra hỗ trợ con gái. Đêm đó, như thường lệ, tôi đi xe ra rồi về. Không ngờ thời điểm đó là trùng với việc ông nào thả tờ rơi, thế nên các vị mới đem vào trong danh sách", ông L cho biết.

Ông L khẳng định, ông đã yêu cầu phải làm rõ.

Trước đó, ngày 30/11/2023, Báo điện tử Dân Việt có bài viết "Xác minh đối tượng rải tờ rơi nói xấu lãnh đạo, cán bộ phường Nghi Hương (Cửa Lò, Nghệ An)" phản ánh sự việc xuất hiện tờ rơi nói xấu nhiều lãnh đạo, cán bộ địa phương này.

Cổng UBND phường Nghi Hương. Ảnh: Hồng Nhân.

PV Báo điện tử Dân Việt đã liên hệ với Đảng Uỷ phường Nghi Hương, Công an Thị xã Cửa Lò, UBND thị xã Cửa Lò, Thị ủy Cửa Lò để có thông tin khách quan, minh bạch.

Xác nhận có việc rải tờ rơi, bà Lê Thị Hồng Nhung - Bí thư Đảng uỷ phường Nghi Hương thông tin, sự việc xảy ra đầu tháng 8/2023, đến nay địa phương đang chờ kết quả từ phía cơ quan chức năng.

Còn theo thông tin từ lãnh đạo Công an thị xã Cửa Lò, đơn vị xác định đây là vụ việc gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn phường Nghi Hương xuất hiện tờ rơi nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự nhiều lãnh đạo, cán bộ. Thứ nhất, chúng tôi khẳng định nội dung trong tờ rơi là không chính xác. Thứ 2 là đã có thông tin ban đầu về vụ việc và phía Công an đã báo cáo riêng cho Ban Thường vụ Thị Uỷ, Công an tỉnh Nghệ An", lãnh đạo Công an thị xã nói.

Theo thông tin Dân Việt có được, các tờ rơi nặc danh được rải ở khu vực phường Nghi Hương được in trên một mặt trang giấy A4, nhiều lỗi chính tả. Trong đó nêu những vấn đề liên quan đến quản lý địa bàn, quản lý kiot kinh doanh, quản lý dự án, năng lực cán bộ phường, ... Các nội dung trong tờ rơi nặc danh được Công an Thị xã Cửa Lò khẳng định là "không chính xác".

Báo điện tử Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.