Diễn biến "nóng" vụ vừa ra tù lại đột nhập cậy phá hòm công đức Đền Trần

Ngày 15/9, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định, ngày 28/8, Công an huyện Hải Hậu nhận tin trình báo của quần chúng nhân dân về việc Đền Trần thuộc tổ dân phố số 13, thị trấn Thịnh Long bị kẻ gian đột nhập, cậy phá hòm công đức lấy đi toàn bộ số tiền có bên trong.

Đối tượng Vũ Đình Thắng vừa ra tù lại đi trộm cắp tài sản. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Hải Hậu đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt đối tượng.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hải Hậu đã làm rõ và bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản là Vũ Đình Thắng, sinh năm 1984, trú tại thôn Dương Xá, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Tang vật Vũ Đình Thắng dùng để đột nhập Đền Trần rồi cậy phá hòm công đức, lấy tiền bên trong. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Vũ Đình Thắng khai nhận bản thân đã có 6 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù vào tháng 5/2022, đồng thời khai nhận do không có việc làm, cần tiền tiêu xài, Thắng đã thực hiện vụ trộm cắp tài sản nêu trên.

Ở diễn biến mới nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can; đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Đình Thắng, thu giữ toàn bộ tang vật vụ án; đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.