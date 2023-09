Diễn biến truy bắt nghi can sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội

Chiều 21/9, chỉ huy Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vẫn đang tích cực phối hợp với Công an TP. Hà Nội truy bắt nghi can Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, ở xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) liên quan đến vụ bé gái 21 tháng tuổi bị bắt cóc, sau đó bị sát hại.

Trước thông tin nghi can đã nhảy sông tự tử, lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đó là thông tin lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng công an vẫn đang tích cực truy tìm người phụ nữ này.

Nghi can Giáp Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an nhân dân.

Trước đó, mạng xã hội cũng lan truyền nhiều clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ bắt cóc bé gái 21 tháng tuổi tại một khu đô thị ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo màu đỏ, quần màu đen, đội mũ, đeo khẩu trang, bế bé gái ra vỉa chỗ đỗ xe. Người này sau đó chở bé gái trên xe máy máu trắng.

Nhận tin báo, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã đề nghị Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp điều tra vụ một bé gái trên địa bàn bị bắt cóc.

Đại diện Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình truy bắt hung thủ, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái dưới mương nước ở xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, nữ nghi phạm bắt cóc bé gái để tống tiền. Người này được gia đình bé gái thuê làm giúp việc.