Mới đây, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Lệ Hằng - diễn viên Lệ Hằng (sinh năm 1975, Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Theo điều tra, khoảng 20 giờ 10 phút ngày 10/3/2023, tại trước số 104 Khâm Thiên, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt giữ Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Tại hiện trường, Công an quận Đống Đa thu giữ 0,696 g ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai nhận do hám lời nên mua số ma túy kể trên với giá 500.000 đồng để đi bán lại ăn chênh lệch.

Hình ảnh diễn viên Lệ Hằng trong phim "Xin hãy tin em" và khi bị Công an quận Đống Đa bắt vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy". (Ảnh: ST, CACC)



Á hậu bị "réo tên" nhầm với diễn viên Bùi Lệ Hằng "Những ngọn nến trong đêm" là ai?

Ngay sau khi thông tin diễn viên Bùi Lệ Hằng phim "Những ngọn nến trong đêm" bị bắt vì buôn bán ma túy lan truyền trên mạng xã hội khiến không ít cư dân mạng "réo tên" nhầm Á hậu Lệ Hằng - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Thậm chí, người hâm mộ chụp ảnh màn hình bài viết đề cập đến nữ diễn viên Bùi Lệ Hằng "Những ngọn nến trong đêm" kèm lời nhắn nhủ đến Á hậu Lệ Hằng: "Chị ơi! Em đọc báo mà xém nhầm chị".

Á hậu bị "réo tên" nhầm với diễn viên Bùi Lệ Hằng "Những ngọn nến trong đêm". (Ảnh: FBNV, chụp màn hình)

Xoay quanh sự việc bị "réo tên" nhầm với diễn viên Bùi Lệ Hằng, PV Dân Việt đã liên hệ với Á hậu Lệ Hằng. Theo trợ lý của Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 chia sẻ với Dân Việt: "Hiện tại, Á hậu Lệ Hằng đang trong chuyến công tác nước ngoài tham sự show thời trang của NTK Đỗ Mạnh Cường tại Úc. Tôi chưa liên hệ được với Á hậu Lệ Hằng nhưng cá nhân tôi nghĩ việc trùng tên cũng là điều bình thường thôi".

Á hậu Lệ Hằng xuất hiện trong sự kiện thời trang tại Úc. (Ảnh: FBNV)

Lệ Hằng (tên thật là Đặng Thị Lệ Hằng) giành giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015. Trước đó, Lệ Hằng từng lọt vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012; Top 10 Hoa hậu dân tộc Việt Nam 2013.



Người đẹp sinh năm 1993 trở thành đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016. Tại cuộc thi này, Lệ Hằng gây chú ý khi diện bộ trang phục mang tên "Nàng Mây" do Thái Trung Tín lên ý tưởng. Kết quả, Lệ Hằng xuất hiện trong top 5 thí sinh được yêu thích nhất do Miss Universe Poll Fanpage bình chọn nhưng cô sớm dừng chân trong đêm chung kết khiến cộng đồng yêu nhan sắc không khỏi tiếc nuối.

Năm 2019, Á hậu Lệ Hằng gây chú ý khi tham gia chương trình truyền hình thực tế "Cuộc đua kỳ thú" cùng H'Hen Niê và đoạt giải Quán quân. Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng hạng, người đẹp sinh năm 1993 khá kín tiếng về cuộc sống riêng tư.



Vẻ đẹp quyến rũ của Á hậu Lệ Hằng. (Ảnh: FBNV)