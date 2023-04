Bùi Lệ Hằng

Bùi Lệ Hằng bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Đống Đa bắt giữ tối 10/3 vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: VNN

Bùi Lệ Hằng (diễn viên Lệ Hằng) bị Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Đống Đa bắt giữ tối 10/3 vì có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ được là 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận mua số ma tuý trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Lệ Hằng tên thật là Bùi Lệ Hằng, quê Tuyên Quang. Năm 1995 cô có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm. Đó là vai Nụ trong phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

Năm 1997, bộ phim Xin hãy tin em lên sóng truyền hình quốc gia và trở thành một trong số những bộ phim ấn tượng nhất về đời sống sinh viên. Phim tập trung miêu tả cuộc sống, cá tính của cô sinh viên ngang tàng, quậy phá có tên Hoài "Thatcher". Tên tuổi của Bùi Lệ Hằng vụt sáng với vai Hoài "Thatcher" từ đó.

Bùi Lệ Hằng từng được khán giả ấn tượng với vai Hoài "Thatcher" - cô sinh viên tỉnh lẻ nổi tiếng vì thói ăn chơi, trốn học, uống rượu... Vai diễn nổi tiếng tạo cơ hội cho cô tham gia một số phim truyền hình khác, trong đó có vai phụ trong bộ phim dài tập Những ngọn nến trong đêm.

Sau phim Xin hãy tin em, Bùi Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, "chị đại", tội phạm nữ. Dấu ấn của Bùi Lệ Hằng với điện ảnh phải kể đến các vai diễn như Bảo trong Những ngọn nến trong đêm, Thanh sói trong Cổ cồn trắng, Ban trong Chuyện phố phường, Túy trong Phi đội chuồn chuồn…

Năm 2012, "nữ quái" nổi tiếng của màn ảnh nhỏ một thời Bùi Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ. Kể từ đó tới nay, Bùi Lệ Hằng hoàn toàn "mất tích" khỏi showbiz Việt. Thậm chí, đồng nghiệp cũ của Bùi Lệ Hằng ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng không rõ cô đang ở đâu, làm gì.

Trần Hữu Tín

Diễn viên hài Trần Hữu Tín bị cáo buộc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, khung hình phạt 7-15 năm tù. Ảnh: FBNV

Năm 2022, Trần Hữu Tín, 35 tuổi, diễn viên hài, bị cáo buộc tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy, khung hình phạt 7-15 năm tù.

Ngoài ra, tại CQĐT, Hữu Tín khai nghiện ma túy gần 3 năm nay; trung bình 2 tháng, Hữu Tín sử dụng ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc một lần. Hữu Tín khai lần đầu tiên "mời" Tâm, Huyền về căn hộ sử dụng ma túy thì bị công an phát hiện.

Diễn viên Hữu Tín là gương mặt quen thuộc trong các gameshow hài. Ngoài ra, anh còn tham gia đóng kịch ở sân khấu của bà bầu Hồng Vân. Trước khi được chú ý, anh chỉ đóng vai phụ, lương thấp. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm.

Xuất thân từ gia đình kinh doanh khá giả, Hữu Tín có nhiều điều kiện để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Tuy nhiên, biến cố lớn xảy ra với gia đình từng khiến Hữu Tín suy sụp và phải làm đủ công việc, chạy show nhiều chương trình để phụ giúp gia đình. Trong hành trình làm nghề, Hữu Tín giành được nhiều thành tích như Quán quân Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội, Quán quân Nghệ sĩ đa tài 2017…

Hiệp Gà

Dương Đức Hiệp (Hiệp Gà) từng bị tuyên án 24 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: soha

Ngày 31/7/2007, TAND quận Đống Đa xét xử lưu động vụ án, tuyên phạt Dương Đức Hiệp (Hiệp Gà) 24 tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Hiệp "Gà" khai đã nghiện ma túy khoảng 4-5 tháng, mỗi ngày sử dụng nửa gói heroin. Gói nhỏ mà Hiệp "Gà" vứt đi khi công an xuất hiện là heroin vừa mua chưa kịp sử dụng. Công an phường Phương Liên đã tiến hành lấy mẫu giám định số lượng và loại ma túy để đưa ra hình thức xử lý đối với nam diễn viên này.

Tại phiên tòa Hiệp Gà khai, sử dụng ma túy hơn một năm trước đó, nhưng không thường xuyên. Bằng chứng được đưa ra là "có những lần đi diễn xa nhà 7-10 hôm, không có "hàng trắng" vẫn chịu đựng được". Hiệp biết tác hại của ma túy nhưng đã không đủ nghị lực để vượt qua sự cám dỗ. 20 ngày trước khi bị bắt, Hiệp được vợ giúp cai nghiện ở nhà. Nhưng trong lần đỗ xe, gặp người chuyên giao "hàng" trước kia đi ngang qua, Hiệp đã không kiềm chế nổi cơn nghiện, lại mua heroin.

Nam diễn viên hiện tại đã làm lại cuộc đời, đi diễn đều đặn, được khán giả đón nhận.

Châu Việt Cường

Châu Việt Cường Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 13 năm tù về tội giết người. Ảnh: baogiaothong

Sáng 7/3/2019, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, nghệ danh “Châu Việt Cường”, trú tại TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội giết người.

Trước khi gây ra vụ án này, Cường là ca sỹ tự do đã hoạt động ca hát được khoảng 20 năm. Cường có hai vợ, mỗi vợ sinh một con và hiện tại đã ly hôn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP. Hà Nội, đêm 5/3/2018, Cường đi diễn ở Hà Nam về đến Hà Nội và đến căn hộ do Thế mượn của người quen ở phố Nguyễn Văn Ngọc (phường Cống Vị, quận Ba Đình) ngủ nhờ. Trong lúc đợi Cường đến, Thế chuẩn bị ma túy đá để cùng sử dụng.

Sau đó, Cường sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với cô gái 20 tuổi. 8 giờ sáng hôm sau, Cường chuẩn bị hành lý ra sân bay để vào TP Hồ Chí Minh thì bị ảo giác do dùng ma túy.

Vì bị ảo giác nên Cường và bạn gái mới quen 20 tuổi liên tục có những hành động khác thường, không kiểm soát được bản thân. Cường đã lấy tỏi và nhét vào miệng cô gái hơn 30 nhánh tỏi khiến H. tử vong do ngạt cơ học, bị tắc đường hô hấp.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp truy tố Châu Việt Cường về tội vô ý giết người. Nhưng sau khi xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định thay đổi tội danh đối với Cường từ tội vô ý giết người sang tội giết người, theo khoản 2, Điều 123-BLHS với khung hình phạt từ 7- 15 năm tù. Với phán quyết trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Cường 13 năm tù về tội giết người.