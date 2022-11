Theo Variety, đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg đã giao cho nam diễn viên Quan Kế Huy vai diễn đầu tiên năm 13 tuổi. Quan Kế Huy khi đó vào vai Short Round đối địch với Harrison Ford trong "Indiana Jones and the Temple of Doom" ra mắt năm 1984. Mới đây, Quan Kế Huy chia sẻ, dù đã 38 năm trôi qua nhưng đạo diễn Spielberg vẫn gửi cho anh một món quà Giáng sinh hàng năm.

"Ông ấy cho tôi công việc đầu tiên và bao nhiêu năm sau đó, vị đạo diễn đó vẫn không quên tôi", Quan Kế Huy nói. "Mỗi khi tôi cần giúp đỡ, ông ấy luôn ở đó", anh chia sẻ thêm.

Spielberg đã giữ cho sự nghiệp diễn xuất non trẻ của Quan Kế Huy luôn rực cháy bằng cách giao cho anh vai diễn tiếp theo trong "The Goonies" năm 1985.

Quan Kế Huy và đạo diễn Steven Spielberg. (Ảnh: IT).

"Trong "Indiana Jones", tôi là đứa trẻ duy nhất, vì vậy tôi nhận được tất cả tình yêu và sự chú ý", nam diễn viên nói với The Guardian.

"Trong "The Goonies", tôi là một trong bảy đứa trẻ tham gia, vì vậy tôi không ngừng đấu tranh để được chú ý. Nhưng đó là điều rất quen thuộc với tôi, bởi tôi có tới chín anh chị em. Đi làm cũng như đi chơi, thời kỳ đó tôi rất hạnh phúc. Đạo diễn Steven Spielberg là người đầu tiên đưa gương mặt châu Á vào một bộ phim bom tấn của Hollywood. Đó là một điều hiếm khi đó", anh bày tỏ.

Diễn viên nổi tiếng gốc Việt được đạo diễn Steven Spielberg nhớ sau 38 năm hợp tác

Đầu năm nay, Quan Kế Huy đã gây sốt vì gặp lại Harrison Ford, diễn viên cùng tham gia với anh trong "Indiana Jones and the Temple of Doom". Hai diễn viên chụp ảnh cùng nhau tại D23, nơi Harrison Ford có mặt để quảng bá cho bộ phim "Indiana Jones" thứ 5 và Kế Huy Quan đang quảng bá cho loạt phim "Loki" mùa 2.

Quan Kế Huy là diễn viên gốc Việt, còn được biết đến với nghệ danh Jonathan Ke Quan. Nam diễn viên sinh ra tại Sài Gòn vào năm 1971 nhưng sớm cùng gia đình di cư sang Mỹ từ năm 1975. Năm 1983, Kế Huy theo anh trai đến Los Angeles thử vai cho bộ phim phiêu lưu mạo hiểm "Indiana Jones and Temple of Doom". Ngoại hình chân chất, phong thái lanh lợi của cậu bé 12 tuổi khi đó đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg.

Quan Kế Huy thành công nhờ vào vai diễn Short Round. (Ảnh: IT).

Quan Kế Huy lại vượt mặt 6.000 ứng viên nhí khác để giành được vai diễn trợ thủ nhí Short Round của nam chính Idiana Jones do huyền thoại Harrison Ford thủ vai. Mới 12 tuổi, cậu bé Quan Kế Huy đã được tiếp xúc với những tên tuổi đình đám của Hollywood và bay sang Sri Lanka để quay phim. Đến tận bây giờ khi nhớ lại, Quan Kế Huy vẫn cho rằng đó là cuộc “phiêu lưu” tuyệt vời nhất cuộc đời anh.

Đi qua gần 4 thập kỷ, người đàn ông gốc Việt này tái xuất mạnh mẽ trên màn ảnh rộng sau bao năm lui về hậu trường. Năm nay, Quan Kế Huy gây sốt Hollywood khi xuất hiện trở lại trong bộ phim có tên "Everything Everywhere All at Once". Thành công của bộ phim góp phần đưa tên tuổi của Quan Kế Huy vụt sáng trở lại. Từ một nam diễn viên “quá lứa lỡ thì” bị Hollywood thất sủng năm xưa, Quan Kế Huy đang được truyền thông Mỹ săn đón nhiệt liệt hơn bao giờ hết.