Diễn viên Khôi Trần - Tổng tài Giang phim “Chúng ta của 8 năm sau” bị mạo danh lừa đảo

Chia sẻ với Dân Việt, Khôi Trần – nam diễn viên được mệnh danh "nam thần màn ảnh" cho biết, anh bị một tài khoản có tên Nguyễn Văn S. dùng hình ảnh lập các trang Facebook, Tiktok để lừa đảo. Theo đó, sau khi lập trang cá nhân, đối tượng này kết bạn với nhiều người trên mạng xã hội với mục đích mời gọi họ đầu tư tài chính và chứng khoán. Khi nạn nhân sập bẫy, tức là đã lừa được tiền của các nạn nhân, đối tượng này chặn trang cá nhân của họ.



Trang cá nhân lấy hình ảnh của diễn viên Khôi Trần để mạo danh lừa đảo. Ảnh: NVCC

"Các nạn nhân này sau khi bị biết Nguyễn Văn Sơn lừa đảo đã tìm tới tôi để đòi tiền và trút bỏ sự bức xúc. Nhiều người nói với tôi rằng, họ tin tưởng đối tượng này vì nghĩ đó là tôi. Đối tượng này đã giả tên, hình ảnh và sử dụng công nghệ AI (giả mạo hình ảnh, giọng nói) gọi video call (cuộc gọi hình ảnh) thông qua AI để tạo lòng tin cho nạn nhân.

Những nạn nhân tìm đến tôi, có nạn nhân rất lịch sự, bình tĩnh muốn trao đổi với tôi để làm rõ vấn đề. Có nạn nhân vì bức xúc mà có những lời lẽ rất xúc phạm đến tôi. Tôi hiểu được bức xúc của họ vì tôi cũng là nạn nhân nên đã cố bình tĩnh để nói chuyện với từng người.

Tôi có khuyên các nạn nhân nên báo công an, chỉ đích danh tôi để tôi có cơ hội lên làm việc với cơ quan chức năng, hòng bảo vệ danh dự của mình. Tôi đang sắp xếp công việc để lên báo cáo vấn đề này với cơ quan điều tra. Tôi nghĩ mình cần có biện pháp để bảo vệ danh dự của bản thân và sự an toàn của tôi. Tôi nghĩ, sẽ còn nhiều nạn nhân nữa chưa xuất hiện. Chẳng may họ không bình tĩnh, có những hành động ảnh hưởng nguy hiểm đến tôi", diễn viên Khôi Trần nói.

Diễn viên Khôi Trần rất bức xúc khi bị nhiều nạn nhân tìm đến "bắt vạ". Ảnh: FBNV

Diễn viên Khôi Trần bị nhiều nạn nhân tìm đến "bắt vạ"

Theo diễn viên Khôi Trần, nhiều nạn nhân tìm đến anh "bắt vạ" tiết lộ, họ bị lừa từ hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Trong đó, người anh biết rõ nhất bị lừa 67 triệu đồng.

"Tôi muốn nhấn mạnh rằng, tôi không vay mượn hay mời gọi đầu tư ở bất kỳ hình thức nào. Mọi người cảnh giác nhé! Những ai bị lừa đảo có thể trình báo cơ quan điều tra để được trợ giúp", diễn viên Khôi Trần nói.

Diễn viên Khôi Trần sinh năm 1984 tại Khánh Hòa. Anh từng tham gia hàng loạt phim như: Gai hồng, Con gái vị thẩm phán, Gió về Cù Lao, Mộng phù hoa, Lòng dạ đàn bà... Mới đây nhất, Khôi Trần gây ấn tượng với vai "tổng tài" Giang trong phim "Chúng ta của 8 năm sau" phát trên sóng giờ vàng của VTV.

Nhân vật Giang do Khôi Trần đảm nhận là Tổng Giám đốc một công ty xây dựng lớn có nhiều mối quan hệ bất thường. Anh là sếp của Lâm (Mạnh Trường), đồng thời là phụ huynh của bé Lan Nhi - học sinh của lớp do cô giáo Nguyệt (Quỳnh Kool) chủ nhiệm. Vai diễn này ngay từ khi xuất hiện đã gây ấn tượng với khán giả bởi tạo hình "tổng tài" tài giỏi, điển trai, lịch lãm.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Khôi Trần từng tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Nha Trang. Vì tình yêu với nghệ thuật, anh đã bỏ nghề giáo để vào TP.HCM với ước mơ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Anh từng gây chú ý khi trở thành người dẫn chương trình "Anh chàng độc thân 2018".