Loạt phim gốc mới nhất của Netflix "Mask Girl" kể về câu chuyện một người phụ nữ chọn phẫu thuật thẩm mỹ để vượt qua mặc cảm tự ti về khuôn mặt "xấu xí" của mình. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Mo Mi, nhân vật chính của bộ phim không buộc phải trở thành sát nhân.

Theo Go Hyun Jung - một trong ba diễn viên chính đóng vai nhân vật chính Mo Mi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời cô nhận định, bộ phim mang tính giải trí và để lại nhiều điều đáng suy ngẫm. Cô khẳng định, chắc chắn có "những cách lành mạnh khác để thoát khỏi những mặc cảm như vậy".

Diễn viên "Mask Girl": Tôi là "tâm điểm" của chủ nghĩa ngoại hình

Ngoài tuổi ngoài 50, Á hậu Hàn Quốc vẫn gây tiếng vang với "Mask Girl". Ảnh: JongAng

"Mask Girl" là bộ phim chuyển thể từ webtoon cùng tên trên Naver Webtoon. Bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả người xem lẫn giới phê bình. Nội dung của phim không mới, nhưng mang nhiều tình tiết gây sốc, làm nổi bật áp lực xã hội đối với chủ nghĩa ngoại hình. Chủ nghĩa này gây áp lực lên phụ nữ và khiến cho nhiều người không còn duy trì được chuẩn mực đạo đức của mình, họ sẵn sàng đánh đổi để tỏ ra hoàn hảo và được yêu thương.

"Mo Mi đã chọn cách thức tồi tệ nhất để đối mặt với tự ti về ngoại hình của mình. Cô bị cuốn vào việc tự nhận mình xấu xí và cho rằng, đó là lý do duy nhất khiến cho cuộc đời của cô trở nên bi đát. Tôi nghĩ có nhiều cách lành mạnh hơn để đối phó với những mặc cảm tự ti như vậy, chẳng hạn như chấp nhận con người thật và học cách yêu bản thân mình", Go Hyun Jung cũng thừa nhận rất khó để vượt qua chủ nghĩa ngoại hình, đặc biệt là với tư cách một diễn viên.



Go Hyun Jung (sinh năm 1971) bước vào làng giải trí với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Cô tập trung sự nghiệp ở lĩnh vực phim truyền hình, đóng ít phim điện ảnh.

Go Hyun Jung đã có sự nghiệp kéo dài ba thập kỷ và xuất hiện trong các bộ phim ăn khách như "Queen Seondeok" (2009) và "Daemul" (2010). Ngay cả sau khi cô thể hiện khả năng diễn xuất của mình, các bài báo vẫn liên tục tập trung vào ngoại hình hơn là kỹ năng của cô.

Go Hyun Jung thủ vai Mo Mi ở lứa tuổi trung niên. Ảnh: Netflix.

"Tôi không thể nói rằng, tôi thoát khỏi chủ nghĩa ngoại hình, đúng hơn tôi nghĩ tôi là tâm điểm của nó. Tôi là một diễn viên, tôi được đánh giá tốt, được ưu ái hay không đều dựa trên vẻ ngoài. Nhưng bây giờ tôi biết rằng, tôi cần phải bảo vệ mình khỏi áp lực vì sự thật này. Tôi nghĩ những điều này đều nằm ở tâm trí mình. Tôi cần cân bằng suy nghĩ và cảm xúc, cũng như không để mình quá bị cuốn vào chủ nghĩa ngoại hình. Điều này cũng có thể áp dụng cho những người khác", nữ diễn viên chia sẻ.

"Mask Girl" chọn cách gây sốc để kể về một chủ đề không mới

Bộ phim vẫn tôn trọng nội dung với loạt webtoon gốc nhưng có sự thay đổi hình ảnh độc đáo, chẳng hạn như sử dụng ba diễn viên khác nhau cho một nhân vật. "Mask Girl" đã đứng đầu bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh của Netflix tại 14 quốc gia và đạt được 2,8 triệu lượt xem trong chỉ ba ngày sau khi phát hành vào ngày 18/8. Trong "Mask Girl" của Netflix, ba diễn viên đóng vai Mo Mi gồm: Go Hyun Jung đóng vai phiên bản lớn tuổi nhất của nhân vật; diễn viên mới Lee Han Byeol đóng vai Mo Mi ở độ tuổi 20 trong vai một nhân viên văn phòng và diễn viên Nana đóng vai Mo Mi sau khi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ.

"Mask Girl" chọn cách gây sốc để kể về một chủ đề không mới. Ảnh: IT.

"Đó là một trải nghiệm tuyệt vời, được chia sẻ vai Mo Mi với các bạn diễn và lần đầu tiên không phải chịu mọi gánh nặng của vai chính. Làm việc cùng với Lee và Nana để tạo ra nhân vật Mo Mi như một dự án nhóm là điều tôi đã mong chờ kể từ khi đăng ký tham gia "Mask Girl". Mỗi người chúng tôi đều mang đến một yếu tố độc đáo cho Mo Mi ở mỗi giai đoạn của cuộc đời cô ấy", cô nói.

Một điều mà Go Hyun Jung tập trung và muốn đạt được trong "Mask Girl" là khắc họa rõ nét tình mẫu tử. Khi Mo Mi sinh con gái và không gặp cô trong 10 năm do bị giam trong tù, nhưng cuối cùng đã trốn thoát để cứu con gái mình khỏi một vụ án mạng. Trong webtoon và bộ phim chuyển thể, Mo Mi đã suy nghĩ về quyết định sinh con gái của mình với tư cách là một bà mẹ đơn thân trong một thời gian dài.

"Tôi thấy có rất nhiều bộ phim đề cập đến tình mẫu tử theo nhiều cách khác nhau, vì vậy tôi muốn để thể hiện điều gì đó khác biệt trong "Mask Girl". Chúng ta gán ý thức và mong muốn bảo vệ con cái của mình cho người cha, trong khi người mẹ là người chăm sóc. Tôi đã cố gắng kết hợp hai đặc điểm này trong vai diễn Mo Mi của mình", Go Hyun Jung giải thích.

Theo nữ diễn viên, "Mask Girl" giúp cô tìm lại được niềm đam mê diễn xuất. Go Hyun Jung đã tạm ngừng hoạt động kể từ năm 2021, cô xuất hiện lần cuối cùng trong bộ phim truyền hình năm 2021 "Reflection of You".

"Tôi đã chìm trong lối mòn nhiều năm do một số sự kiện cá nhân trong đời và thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ diễn xuất, rồi "Mask Girl" xuất hiện. Bộ phim này khiến tôi nhận ra rằng, tôi thích diễn xuất trong những tác phẩm hay và diễn xuất có thể mang lại cho tôi cảm giác giải phóng", nữ diễn viên giãi bày.