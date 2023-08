Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối nay (27/8) tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Trong đêm thi quan trọng này, Top 44 thí sinh xuất sắc sẽ tranh tài để tìm ra chủ nhân của vương miện mang tên "Wings Of The Grand - Đôi cánh hòa bình" cùng 4 tiara dành cho các Á hậu.

Chia sẻ với Dân Việt, BTC Miss Grand Vietnam cho biết, các thí sinh sẽ thể hiện tiết mục đồng diễn mở màn, hô tên giới thiệu, đồng diễn và trình diễn bikini đơn, trình diễn trang phục dạ hội, thuyết trình về hòa bình... Top 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục bước vào phần thi ứng xử để tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: BTC)

Đề cập đến lý do chung kết Miss Grand Vietnam 2023 diễn ra sớm so với mùa trước, ông Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn kiêm Phó Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2023 cho biết: "Chung kết Miss Grand Vietnam 2023 sẽ được chia thành 2 phần: Lễ và hội. Phần lễ là một nghi thức rất quan trọng giúp chúng tôi có thể tri ân những đơn vị đồng hành cùng chúng tôi tạo nên chương trình cho đến hôm nay. Đó cũng chính là lý do mà chương trình được bắt đầu từ 18 giờ.

Tiếp đó, phần hội sẽ được diễn ra một cách gọn gàng, tập trung vào những phần thi quan trọng của thí sinh. Xen kẽ đó là những tiết mục âm nhạc sôi động của các nghệ sĩ để vừa giúp mang lại không gian giải trí cho khán giả, vừa giúp kéo dài thời gian chuẩn bị giữa các phần thi cho thí sinh".

Trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2023 có sự góp mặt của dàn sao Việt trình diễn như: Chi Pu, Hieuthuhai... Trong đó, Hieuthuhai sẽ trình diễn ca khúc “Vệ tinh” để khuấy động sân khấu; Chi Pu sẽ mang đến bản mashup "Đóa hoa hồng - Từ hôm nay - Miss Showbiz"; Á hậu Lona Kiều Loan trình diễn ca khúc “Đố anh quên được em”...

Thí sinh Lê Hoàng Phương (bên trái) và Bùi Khánh Linh (SBD 388) là những ứng cử viên sáng giá được đông đảo cộng đồng yêu nhan sắc dự đoán kế nhiệm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. (Ảnh: BTC)

Trước thềm chung kết Miss Grand Vietnam 2023, nhiều thí sinh được cộng đồng yêu nhan sắc kỳ vọng sẽ tỏa sáng như: Lê Hoàng Phương; Bùi Khánh Linh; Trương Quí Minh Nhàn; Nguyễn Thị Thùy Vi... Liệu ai sẽ là người kế nhiệm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân?

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023 có sự xuất hiện của dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám: Hoa hậu Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà...

Thí sinh Đặng Hoàng Tâm Như thể hiện màn hô tên tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Ảnh: Chụp màn hình)

Clip: Một số thí sinh thể hiện màn hô tên "đặc sản" tại sân khấu chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Nguồn: Miss Grand Vietnam)

Thí sinh Lê Hoàng Phương nhận được sự cổ vũ của khán giả có mặt trực tiếp theo dõi chung kết Miss Grand Vietnam 2023. (Nguồn: Miss Grand Vietnam)

*Dân Việt sẽ tiếp tục cập nhật kết quả chung kết Miss Grand Vietnam 2023