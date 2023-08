Diễn viên Phương My: "Nhân vật vợ Hàng Thịt của tôi sẽ cực kỳ khao khát và chủ động"

Diễn viên Phương My từng giành huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2016 và 2019, huy chương vàng liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Hà Nội năm 2022. Nữ diễn viên trẻ từng đảm nhận vai Liên - người phụ nữ trở về đầm lầy để tìm lại hoa cúc xanh trong vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi".Diễn viên Phương My từng giành huy chương Bạc Liên hoan Sân khấu Thủ đô năm 2016 và 2019, huy chương vàng liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế tại Hà Nội năm 2022. Nữ diễn viên trẻ từng đảm nhận vai Liên - người phụ nữ trở về đầm lầy để tìm lại hoa cúc xanh trong vở kịch "Ai đã lấp cái đầm lầy mãi mãi".Vào ngày 16/8 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, gia đình hai cố tác giả phối hợp cùng Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt sẽ tổ chức Đêm thơ nhạc kịch mang tên "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Chương trình diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm sinh Lưu Quang Vũ, 35 năm ngày mất cặp vợ chồng tài hoa bậc nhất của văn chương, kịch nghệ Việt Nam Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Trong đêm nghệ thuật này, vở kịch nổi tiếng nhất của Lưu Quang Vũ "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" sẽ một lần nữa được tái hiện trên sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội. Tác phẩm do NSƯT Trần Lực đạo diễn, dàn diễn viên thuộc Lucteam (đội kịch do anh sáng lập) thể hiện.

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với nữ diễn viên Phương My - người sẽ đảm nhận vai vợ Hàng thịt trong vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt".

"Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" là vở kịch được coi là xuất sắc nhất của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Trước đó, Phương My đã từng xem vở diễn này chưa và có cảm nhận thế nào về tác phẩm?

- Khi còn là sinh viên tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh, tôi đã có cơ hội được tiếp cận với kịch bản của "Hồn Trương Ba, da hàng thịt". Tôi nhận thấy sự khác biệt về tư duy của Lưu Quang Vũ cũng như tính triết học trong tác phẩm này. Tôi vẫn luôn nghe kể về các bậc lão làng của nền kịch nghệ Việt Nam đã trình diễn vở này thành công ra sao, nên cũng có tự tìm hiểu các bản diễn ngày trước. Bản diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam có lối diễn mộc mạc nhưng đầy tính ước lệ - đây cũng là điểm tương đồng với phong cách của Sân khấu Lucteam.

Diễn viên Phương My sở hữu nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. (Ảnh: NVCC)

Đảm nhận vai vợ Hàng thịt, một nhân vật quyến rũ, cũng có nhiều khao khát yêu thương, phiên bản của Phương My sẽ có gì khác biệt so với những phiên bản trước đó? Bạn có sợ mình sẽ bị so sánh với những nghệ sĩ từng đảm nhận không?

- Phiên bản của tôi sẽ mang hơi thở của thời đại ngày nay với cách tiếp cận của người trẻ và quan điểm riêng của tôi về nhân vật này. Vợ Hàng thịt là người yêu chồng và cũng sợ chồng, vì anh ta cục cằn lỗ mãng. Thế nhưng, khi hồn Trương Ba nhập vào thân xác của chồng cô, anh bỗng trở thành người chồng toàn vẹn mà cô ao ước bấy lâu. Nhân vật của tôi sẽ cực kỳ khao khát và chủ động.

Bản diễn trước đó của "Hồn Trương Ba, da Hàng thịt" đã quá thành công và mọi người thường nói các bản diễn về sau này khó lòng vượt qua được. Nhưng tôi nghĩ rằng, đừng mãi mang bản diễn của thời đại trước ra làm thước đo và so sánh. Những điều hay cần được lan tỏa rộng rãi hơn bằng những góc nhìn mới, có thể phù hợp hơn với khán giả thời đại này. Chúng ta đừng bao giờ tự đóng khung một tác phẩm nghệ thuật, hãy để cho nó được tự do và tự tạo những hình thái mới.

Phương My và Hoàng Tùng tập luyện cho vở "Hồn Trương Ba - da Hàng Thịt". (Ảnh: FBNV)

Đây có phải lần đầu tiên Phương My đóng cặp với nghệ sĩ Hoàng Tùng? Bạn có gặp khó khăn gì khi cả hai kết hợp?

- Tôi đã hợp tác cùng anh Hoàng Tùng trong nhiều dự án và hai anh em khá hiểu nhau. Tuy vậy, với vở kịch này, lần đầu chúng tôi cùng đóng cặp và có những cảnh lả lơi, tình tứ. Về tinh thần của nhân vật chúng tôi đã nắm rất rõ, chỉ có điều khó khăn nhất là hai anh em phải tập các động tác hình thể để ăn khớp với nhau.

Phong cách biểu diễn của Lucteam là tả ý chứ không tả thật, nên sẽ không có cảnh đụng chạm đời thường mà phải hình tượng hóa nhân vật cũng như cách diễn để khán giả cảm nhận sự khao khát tình yêu của vợ Hàng Thịt ở mức cao hơn. Cũng bởi vậy, toàn bộ các động tác cũng như lời thoại cần hết sức nhịp nhàng, đồng điệu kể cả hơi thở.

Năm 2022, tại đêm thơ nhạc kịch "Hoa cúc xanh" (chương trình tưởng nhớ cặp đôi Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhà thơ Xuân Quỳnh), Phương My có một phần đọc thơ mang lại nhiều cảm xúc tới khán giả. Năm nay, bạn có tái hiện lại điều đó?

- Sau khi tôi đọc bài thơ "Hoa cúc xanh" với một tinh thần mới, tràn đầy sức sống, tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả cũng như những người trong nghề. Điều đó làm tôi vô cùng hạnh phúc và thấy được khích lệ. Tinh thần ấy vẫn luôn ở trong tôi, tôi nghĩ là mình không cần phải tái hiện vì nó đã có sẵn trong các tác phẩm của Lưu Quang Vũ, chỉ là từ trước tới giờ ít người khai thác theo chiều hướng đó.

Ở lần xuất hiện này, tôi hy vọng nhân vật vợ Hàng Thịt cũng sẽ để lại dấu ấn. Tôi cùng ê-kíp đang ngày đêm tập luyện để có màn trình diễn xứng đáng với những người yêu kịch của Lưu Quang Vũ nói riêng và khán giả nói chung.

Là một diễn viên 9X, bạn cảm nhận thơ và kịch Lưu Quang Vũ có khác biệt so với thế hệ đi trước?

- Những người thuộc thế hệ 9X như tôi không sống trong thời đại của Lưu Quang Vũ để hiểu hết bối cảnh lịch sử, số phận con người khi ông sáng tác những tác phẩm đó. Xã hội hiện nay cũng đã thay đổi rất nhiều, tuy nhiên tôi đánh giá những tác phẩm của ông đi trước thời đại, và đã là xoay quanh những vấn đề cốt lõi của con người thì sẽ luôn xảy ra, lặp đi lặp lại. Cuối cùng, tôi tin giá trị cao nhất của con người nằm ở sâu thẳm trong tâm hồn, luôn sống là chính mình thì sẽ còn mãi với thời gian. Đây cũng chính là thông điệp mà vở diễn "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" đoàn kịch Lucteam muốn truyền tải.

Cảm ơn những chia sẻ của Phương My!