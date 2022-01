Diễn viên Thùy Anh: Đã đến thời điểm tôi cần phải vùng lên

Thùy Anh đang có vai diễn mới trong phim chiếu rạp "Rừng thế mạng" Ảnh: NVCC

Tôi từng là cô gái bị động nhưng từ giờ tôi sẽ chủ động

Một cô gái chuộng sắc đẹp như Thùy Anh thì lý do gì để nhận lời tham gia phim một phim về phượt thủ như "Rừng thế mạng"?



- Tôi là người cá tính, thích vượt qua thử thách, thích tự vượt qua những giới hạn mình đặt ra. Nên khi được đạo diễn mời, tôi sắp xếp tham gia casting ngay. Với tôi, khi tham gia những phim mang độ khó lớn và hoàn thành vai diễn, tôi sẽ tự hào về chính mình.

Thùy Anh có sự chuẩn bị như thế nào với hàng loạt dự án mang tính hành động, đòi hỏi thể lực như chương trình THTT "Cuộc đua kì thú", "The Champion", phim "Rừng thế mạng"?

- Tôi là người có sức khỏe và càng làm việc sẽ càng thấy khỏe, thấy phấn chấn tinh thần hơn. Khi tham gia các hoạt động ưa thích, tôi sẽ tự kích thích cho mình căng tràn năng lượng. Lúc tôi được chọn vào vai là tôi đi thôi nhưng không nghĩ 36 ngày quay phim lại… kinh khủng đến thế!

Có những ngày tôi đứng dưới nắng từ sáng đến chiều mà không có một bóng cây nào che chắn hết. Cả đoàn phim phải động viên làm việc hết sức mình để mau chóng hoàn tất công việc. Tôi nghĩ, vì không chuẩn bị thật kỹ đồ bảo hộ do tính tôi sống rất đơn giản, tôi cũng như nhân vật, lần đầu tiên trải nghiệm du lịch băng rừng, leo núi nên có thể nói đó lại là cho điểm cộng cho phim.

"Ngoài đời, tôi hay cười tươi vui vẻ, mạnh mẽ nhưng thực chất tôi là người nhút nhát" - Thùy Anh. Ảnh: NVCC

Trong nhân vật Khanh cùng lúc có được tình bạn, tình yêu... Ngoài đời Thùy Anh đã bao giờ được như vậy chưa?

- Nếu được thế thì tôi được lợi mà. Theo tôi, cả Bách và Kiên trong phim đều thiếu suy nghĩ, bỏ đi, nên gây ra hậu quả đáng tiếc. Trong một chuyến du lịch, khi đã quyết định đi chung với nhóm vào nguy hiểm thì điều đầu tiên phải là đoàn kết. Một người vì mọi và ngược lại nên không thể hành động thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn.

Với Khanh trong phim khi đi chơi được 2 nguời yêu thương chăm sóc là may mắn. Ở ngoài đời tôi cũng đã từng trải qua trường hợp như vậy. Nhưng tính tôi thích sự rõ ràng nên tôi chọn lối thoát là nói thẳng tình cảm của mình. Nếu họ vẫn kiên quyết ở bên cạnh mình như người bạn thì mình không có lý do gì từ chối.

Thùy Anh có phải là người chủ động và nhường nhịn như Khanh trong phim "Rừng thế mạng"?

- Trong phim "Rừng thế mạng", Kiên là người yêu, Bách là bạn thân. Khanh có vai trò kết nối mọi người nên luôn có tính chủ động. Nhưng Khanh là cô gái đặc biệt, không tiêu cực. Ngoài đời, tôi hay cười tươi vui vẻ, mạnh mẽ nhưng thực chất tôi là người nhút nhát.

Tôi sợ khi mình chủ động, lỡ xảy ra chuyện gì, lỡ lời mất lòng thì sao? Thế nên tôi luôn kìm mình lại. Đó là điều khiến tôi càng ngày mất tự tin và đến năm nay, khi tôi có dự án boxing "The Champion", tôi đi tìm lại sự tự tin, mạnh mẽ trong con người mình và dám thể hiện ra.

Tiếp đến phim "Rừng thế mạng" ra mắt, tôi cảm thấy đây là thời điểm mình cần vùng lên để đấu tranh cho chính mình. Không có lý do gì mình không nắm bắt lấy các cơ hội đến với mình. Tôi đã từng là cô gái bị động, thì ngay từ bây giờ trở đi tôi sẽ là cô gái chủ động.

"Con người bị động không phải dĩ hòa vi quý mà sự bị động làm bản thân tôi mất cân bằng" - Thùy Anh. Ảnh: NVCC

Lối sống bị động có làm cho Thùy Anh thiệt thòi gì hay tụt hậu so với bạn bè cùng trang lứa?

- Đúng là sự bị động đó mang lại bình yên cho tôi nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Còn bên trong, tôi như một đứa trẻ không được chiều chuộng, những mong muốn không được thể hiện ra bên ngoài. Lúc đó, bên trong tôi luôn muốn bộc phát hết những điều dồn nén của mình ra bên ngoài. Sự mâu thuẫn đầy khó chịu mà tôi không biết làm gì khác. Con người bị động không phải "dĩ hòa vi quý" mà nó khiến bản thân tôi mất cân bằng.

Đi qua thời gian sống trong mất cân bằng đó, Thùy Anh làm gì để giữ lửa đam mê của mình?

- Tôi mới thay đổi cách đây 3-4 tháng thôi. Thời gian đó tôi rất nản vì thấy mình cống hiến hết sức, có tài năng, tại sao những gì mình mong muốn lại không như ý của mình. Bản thân tôi còn là một người tham vọng. Tôi luôn "nhìn lên trên", không "nhìn xuống". Tôi luôn mong muốn những thứ người khác có nhưng tôi không nhìn xuống xem mình đã có những gì nên tự tạo cho mình sự mâu thuẫn, bất lực, chán nản với chính mình.

Có thời gian tôi loay hoay, không thiết làm việc nên có nhiều dự án trong tầm tay những lại để tuột mất vì nhiều lý do. Có những email công việc đến mà tôi không thiết tha trả lời, tôi thậm chí muốn từ bỏ công việc diễn xuất. Nhưng tôi nghĩ, lửa nhiệt huyết trong tôi còn rất lớn, chỉ là đang bị che lấp đi.

"Khi tôi gần như sắp muốn buông xuôi thì dự án "The Champion" đến với tôi và phim "Rừng thế mạng" được ra mắt" - Thùy Anh. Ảnh: NVCC

Khi tôi gần như sắp muốn buông xuôi thì dự án "The Champion" đến với tôi và phim "Rừng thế mạng" được ra mắt nên tôi đã vực dậy được tinh thần, tìm lại được chính mình. Khi đứng trên võ đài boxing, tôi thích làm gì là làm hết mình và điều này làm tôi rất hạnh phúc.

Khi xem phim "Rừng thế mạng" tất cả cảm giác trong tôi đã quay trở lại và tôi thấy rằng mình đã từng cố gắng như thế, từng xả hết năng lượng cho nhân vật thì tại sao bây giờ lại chùn bước. Tôi cảm ơn phim "Rừng thế mạng" công chiếu lúc này đã giúp tôi củng cố niềm tin với nghệ thuật.

Tôi luôn "nhìn lên" mà không "nhìn xuống"

Khoảng thời gian tuột cảm xúc do Thùy Anh chưa tìm được vai mới, do chờ đợi vai diễn quá lâu hay do quá tự tin vào chính mình?

- Tôi nghĩ là do tôi luôn "nhìn lên trên" mà không "nhìn xuống dưới". Rất nhiều người bạn biết tôi có trạng thái như thế và chia sẻ tại sao cứ phải "nhìn lên trên" mà hãy nhìn vào chính mình. Một năm qua, tôi đã làm được những gì, đó là nỗ lực và thành công của chính tôi.

Mỗi người có một "lộc" mà Tổ nghề ban cho nên hãy tận hưởng, đừng nhìn người khác rồi lại so sánh với mình. Khoảng thời gian đó, tôi chưa thật sự tin vào câu nói đó. Tôi cứ so sánh tại sao bạn diễn viên đó cùng tuổi với mình nhưng bạn lại thành công hơn. Hóa ra tôi lại là người hay tự tìm lỗi của chính mình, khiến chính mình bị chùn chân.

"Tôi không kể cho gia đình những trăn trở lo lắng của mình vì bố mẹ sẽ bắt tôi về Hà Nội ngay" - Thùy Anh. Ảnh: NVCC

Đi qua giai đoạn đó, tôi thấy bản thân thường đưa mình vào những tiêu cực không đáng có. Trong suốt 10 năm qua, tôi không hẳn dành hết thời gian cho nghệ thuật mà còn dành thời gian cho việc học nên sự nghiệp diễn xuất như thế là vừa sức. Còn bây giờ là thời điểm tôi vực dậy tìm điểm mạnh, phát huy sự tự tin và xả hết năng lượng vào công việc.

Vậy điều đó có thay đổi về cách lựa chọn vai diễn của Thùy Anh trong thời gian tới?

- Chắc chắn là có. Tôi đang mong thể hiện được kỹ năng cá nhân như vai hành động mà tôi đã dành thời gian học hỏi rèn luyện rất nhiều. Tôi mong chờ vai diễn, hình ảnh mạnh mẽ thể hiện được cá tính, năng lực của tôi mà tôi chưa bao giờ thể hiện trong phim hành động.

Và sau 2 năm lập nghiệp tại TPHCM, gia đình nói sao về những khoảng lặng vừa qua của Thùy Anh?

- Tôi không kể cho gia đình những trăn trở, lo lắng của mình vì bố mẹ sẽ bắt tôi về Hà Nội ngay. Mà điều này là không thể nào được, nhưng chuyện vui tôi sẽ kể để bố mẹ tôi an lòng. May mắn là thời gian qua, bố mẹ vẫn luôn dõi theo, lắng nghe chia sẻ ủng hộ tôi phát huy đam mê diễn xuất!

Cảm ơn Thùy Anh đã chia sẻ và chúc Thùy Anh sẽ có những thành công trong năm mới!