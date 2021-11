Diễn viên Trần Vân: "Gái quê" Hoài phim Phố trong làng mạnh mẽ trong tình yêu

"Phố trong làng" do đạo diễn, NSƯT Nguyễn Mai Hiền thực hiện. Phim xoay quanh cuộc sống của những người dân ở xã Tân Xuân - nơi chịu ảnh hưởng nhiều từ sự phát triển, hiện đại hoá. Nhân vật chính do Anh Tuấn thủ vai, một chiến sĩ chính quy được điều về làm trưởng công an xã.

Bộ phim lên sóng vào các tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1, bắt đầu từ 8/11.